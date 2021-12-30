Пригожин высказался о российском шоу-бизнесе в 2021 году: «Ничего нового не было»
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
«Мы прошли и выдержали этот год. Мы выжили, и это самое главное!» — сказал Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Продюсер отметил, что был рад принять участие в шоу «Маска», несмотря на пандемию и одышку. «Очень многих потеряли… Мне кажется, в этом году, как и в прошлом, важно было выжить. Это самое лучше, что может быть», — заключил продюсер.
Пригожин также назвал самое значимое событие мирового шоу-бизнеса. На его взгляд, им стало освобождение из-под опеки Бритни Спирс. Что же касается отечественной эстрады, продюсер посетовал, что 2021 год не принес ничего нового, новых звезд не появилось. Пригожин также заметил — будет сложно строить какие-то догадки относительно 2022 года, ведь мы все еще живем в эпоху пандемии.
Напомним, что Иосиф Пригожин в этом году перенес коронавирус. После поездки в Дубай продюсера госпитализировали и в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его жена — певица Валерия перенесла болезнь легко, практически на ногах. А сам продюсер оказался между жизнью и смертью.
Сейчас Пригожин полностью оправился, хотя некоторые проблемы со здоровьем у него все еще есть.
Фото: GlobalLookPress, Instagram