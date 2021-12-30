Пригожин высказался о российском шоу-бизнесе в 2021 году: «Ничего нового не было»

Пригожин также назвал самое значимое событие мирового шоу-бизнеса. На его взгляд, им стало освобождение из-под опеки Бритни Спирс. Что же касается отечественной эстрады, продюсер посетовал, что 2021 год не принес ничего нового, новых звезд не появилось. Пригожин также заметил — будет сложно строить какие-то догадки относительно 2022 года, ведь мы все еще живем в эпоху пандемии.

Напомним, что Иосиф Пригожин в этом году перенес коронавирус. После поездки в Дубай продюсера госпитализировали и в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его жена — певица Валерия перенесла болезнь легко, практически на ногах. А сам продюсер оказался между жизнью и смертью.

Сейчас Пригожин полностью оправился, хотя некоторые проблемы со здоровьем у него все еще есть.