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Пригожин высказался о российском шоу-бизнесе в 2021 году: «Ничего нового не было»

Продюсер подвел итоги года. По его словам, 2021 год был тяжелым как для него, так и для индустрии музыки в целом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Продюсер Иосиф Пригожин

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

«Мы прошли и выдержали этот год. Мы выжили, и это самое главное!» — сказал Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Продюсер отметил, что был рад принять участие в шоу «Маска», несмотря на пандемию и одышку. «Очень многих потеряли… Мне кажется, в этом году, как и в прошлом, важно было выжить. Это самое лучше, что может быть», — заключил продюсер.

Пригожин также назвал самое значимое событие мирового шоу-бизнеса. На его взгляд, им стало освобождение из-под опеки Бритни Спирс. Что же касается отечественной эстрады, продюсер посетовал, что 2021 год не принес ничего нового, новых звезд не появилось. Пригожин также заметил — будет сложно строить какие-то догадки относительно 2022 года, ведь мы все еще живем в эпоху пандемии.

Напомним, что Иосиф Пригожин в этом году перенес коронавирус. После поездки в Дубай продюсера госпитализировали и в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его жена — певица Валерия перенесла болезнь легко, практически на ногах. А сам продюсер оказался между жизнью и смертью.

Сейчас Пригожин полностью оправился, хотя некоторые проблемы со здоровьем у него все еще есть.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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