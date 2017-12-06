Иосиф Пригожин восхищен гибкостью Валерии
Певица Валерия в следующем году отметит 50-летний юбилей, однако, глядя на ее по-девичьи стройную фигуру, в это сложно поверить. Правильное питание и страстная любовь к йоге — исполнительница не скрывает секреты своей стройности.
Несколько часов назад супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, поделился в Instagram коротким видео, снятым во время ее тренировки. «Я так не могу. А кто ещё так не может?» — гласит подпись к видеоролику.
«В какой же Лерочка прекрасной форме. И человек очень светлый. И голос хрустальный. Чистой воды бриллиант», «Пример для подражания!», «Я и в 20 так не могла все индивидуально , особенно что растяжки касается опорно-двиг. И связочный аппарат у всех разный! Валерия красавица! Иосиф Вам тааак повезло с женой!», «Боже,какая умничка,это же прекрасно,когда вот такая отличная физическая форма.Здоровья и так держать», «В Валерии собраны все положительные качества. Красота природная, нежность характера. Большая сила воли к спорту. Порядочность в воспитании. Женщина- мечта», — разделили восхищение продюсера поклонники Валерии.
А вам нравится, как выглядит Валерия?
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram