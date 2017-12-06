Продюсер показал фрагмент зарядки любимой супруги.

Певица Валерия в следующем году отметит 50-летний юбилей, однако, глядя на ее по-девичьи стройную фигуру, в это сложно поверить. Правильное питание и страстная любовь к йоге — исполнительница не скрывает секреты своей стройности.

Несколько часов назад супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, поделился в Instagram коротким видео, снятым во время ее тренировки. «Я так не могу. А кто ещё так не может?» — гласит подпись к видеоролику.