Иосиф Пригожин в компании жены снова покинул Москву: «Мы улетаем»

Звезды сообщили поклонникам, что они улетают из Москвы. Певица опубликовала в Telegram-канале кадры из аэропорта, на которых предстал и ее супруг Иосиф Пригожин. Как казалось, пара направляется в северную столицу России. «Мы улетаем в Санкт-Петербург», — объяснила Валерия.

За последнее время это уже второй отъезд семьи. Напомним, что ранее Иосиф Пригожин и Валерия летали в Израиль. Поклонники встревожились отъездом кумиров, но продюсер поспешил опровергнуть слухи об эмиграции. Оказалось, что звездная пара летала навестить родственников Пригожина. Визит был запланирован давно и, действительно, буквально через пару дней они снова были в Москве.