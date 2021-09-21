Иосиф Пригожин решился на серьезную операцию после перенесенного коронавируса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @prigozhin_iosif
Большой интерес поклонников вызвало странное видео в микроблоге Валерии – она показала своего супруга, который ходил по дому в темных очках. Оказалось, на это есть причина.
Иосиф Пригожин рассказал журналистам «Пятого канала», что после коронавируса сделал операцию на глаза. На зрение он никогда не жаловался, но отметил, что перенесенная инфекция не лучшим образом отразилась на зрении и на глазах.
«После ковида хуже стало», – признается он.
Все, однако, прошло успешно, и сейчас продюсер чувствует себя хорошо.
«Я доволен. Мне надо было сделать глаз давно уже. Просто не было времени. Я еще восстанавливаюсь, только сделал. Еще недели не прошло. Прекрасные ощущения, все отлично!», ― рассказал он журналистам.
Ранее Пригожин рассказывал, как перенес инфекцию:
«Как только почувствовал недомогание - побежал сдавать анализы, проверяться. Как только понял, что симптомы усиливаются, то тут же поехал в больницу - только меня не приняли, потому что у меня сатурация была тогда 94. Когда в следующий раз меня привезли друзья в клинику, сатурация у меня упала до 75 – тогда меня приняли. Наверное, если бы меня взяли раньше в больницу, то и такой сложности не было бы. Поскольку больницы переполнены, палат свободных нигде нет, естественно, они старались брать наиболее тяжелых людей».