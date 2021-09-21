Иосиф Пригожин решился на серьезную операцию после перенесенного коронавируса

Большой интерес поклонников вызвало странное видео в микроблоге Валерии – она показала своего супруга, который ходил по дому в темных очках. Оказалось, на это есть причина.

Иосиф Пригожин рассказал журналистам «Пятого канала», что после коронавируса сделал операцию на глаза. На зрение он никогда не жаловался, но отметил, что перенесенная инфекция не лучшим образом отразилась на зрении и на глазах.

«После ковида хуже стало», – признается он.

Все, однако, прошло успешно, и сейчас продюсер чувствует себя хорошо.