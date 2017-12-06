Супруги стали гостями кулинарного шоу Ивана Урганта «Смак».

Валерия решила приготовить ризотто из гречки, а Иосиф Пригожин признался, что дома никогда не готовит и вообще на кухню заходит редко. Продюсер поделился и другими подробностями семейных традиций. Выяснилось, что найти подарок Валерии Иосифу к праздникам всегда непросто.

«Лера не любит бриллианты. Одно время я дарил ей часы, но и этим сейчас не удивишь. Она обожает антикварные книги, которые мне приходится каждый раз искать и добывать. Со мной все проще, ведь главный подарок — это ее нахождение рядом», — поделился продюсер.

Кстати, мы заметили, что Иосиф Пригожин называет Валерию зайкой. Очень милая пара!