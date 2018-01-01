Иосиф Пригожин прокомментировал семейные фото с детьми, похожими на него
Фото из Instagram Валерии
1/9
Недавно в Сети обсуждали снимки Иосифа Пригожина и Валерии с детьми-близнецами, очень похожими внешне на продюсера.
Многие интернет-пользователи решили, что Иосиф и Валерия стали родителями. Однако это оказалось не так — на днях информацию наконец прокомментировал сам продюсер.
«Это не наши дети, не наши внуки. Их родила ни Аня, ни Дана, ни Дима, ни Арсений, ни Артем. Но эти дети нам не чужие, — рассказал супруг Валерии в интервью "Комсомольской правде". — Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили».
Иосиф в шутку возмутился, что ему и жене уже нельзя просто сфотографироваться с родными — сразу возникают слухи. Хотя он добавил, что очень хочет общих детей с возлюбленной — сейчас у него трое взрослых детей от предыдущих отношений и у Валерии так же.