Недавно в Сети обсуждали снимки Иосифа Пригожина и Валерии с детьми-близнецами, очень похожими внешне на продюсера.

Многие интернет-пользователи решили, что Иосиф и Валерия стали родителями. Однако это оказалось не так — на днях информацию наконец прокомментировал сам продюсер.

«Это не наши дети, не наши внуки. Их родила ни Аня, ни Дана, ни Дима, ни Арсений, ни Артем. Но эти дети нам не чужие, — рассказал супруг Валерии в интервью "Комсомольской правде". — Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили».