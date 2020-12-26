Иосиф Пригожин поздравил маму с юбилеем и показал свое детское фото: «Шею шарфом укутываю»

Иосиф Пригожин тепло поздравил с юбилеем свою маму, Динару Якубовну, и показал свое детское фото, где он снят вместе с мамой. Сегодня она отмечает юбилей, 80 лет.

«Сегодня моя мама отмечает 80-летний юбилей. Учитывая обстоятельства, связанные с пандемией, у меня нет возможности находиться рядом с ней. Границы сейчас закрыты, въезд в страну разрешён только гражданам Израиля, а у меня израильского паспорта нет, как и вообще никакого другого, кроме российского. Вот и будем праздновать День рождения в Zoom», — пишет Иосиф.

«Мы разговариваем с мамой ежедневно, но я, наверное, не очень хороший сын, потому что всегда тороплюсь, всегда общаюсь с ней на бегу, а ей нужно только слышать мой голос и знать, что я, Лера, дети и все близкие живы и здоровы. Не хочу думать о том, что будет через несколько лет, счастье, что сегодня мама просто есть. Утром она опять позвонила первой, как будто опасаясь, что могу забыть её День, и поэтому который год подряд делает этот шаг на опережение. Мамочка, я помню, поздравляю тебя! Я рядом, даже когда далеко, будь здорова и, пожалуйста, ни о чем не переживай! Можешь быть уверена, что шею шарфом укутываю».