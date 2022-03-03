Пригожин назвал главную причину, почему Валерия отказалась стать солисткой группы «Комбинация»

В свое время Валерия ответила отказом на предложение Виталия Окорокова стать одной из солисток коллектива «Комбинация», который был невероятно популярен 30 лет назад. На тот момент начинающая артистка работала в кабаке, но предпочла остаться там, так как мечтала о сольной карьере.

«В «Комбинации» петь могла Алла Перфилова, она же певица Валерия. Она тогда работала в местном ресторане, и я предложил: "Алла, давай выступать с нами". Но узнав, что придется петь вдвоем, она категорически отказалась», — рассказал Окороков.