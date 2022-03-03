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Пригожин назвал главную причину, почему Валерия отказалась стать солисткой группы «Комбинация»

Сейчас Валерия успешная исполнительница с блестящей карьерой и множеством хитов. Она добилась всего самостоятельно и гордится тем, что выбрала путь сольного артиста. Когда-то давно певица отказалась от заманчивого предложения вступить в популярную группу. Иосиф Пригожин объяснил, что повлияло на это решение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иосиф Пригожин и Валерия

Фото: instagram/ prigozhin_iosif

В свое время Валерия ответила отказом на предложение Виталия Окорокова стать одной из солисток коллектива «Комбинация», который был невероятно популярен 30 лет назад. На тот момент начинающая артистка работала в кабаке, но предпочла остаться там, так как мечтала о сольной карьере.

«В «Комбинации» петь могла Алла Перфилова, она же певица Валерия. Она тогда работала в местном ресторане, и я предложил: "Алла, давай выступать с нами". Но узнав, что придется петь вдвоем, она категорически отказалась», — рассказал Окороков.

Муж певицы Иосиф Пригожин подтвердил, что у Валерии был шанс попасть в группу. По его словам, исполнительница отказалась от заманчивого предложения, так как ее целью было стать самостоятельной единицей шоу-бизнеса. Никто не смог переубедить Валерию, ведь главное для нее было выступать сольно.

«Это правда, что она не стала выступать в этом коллективе. Она отказалась, потому что хотела сольной карьеры. Она всегда хотела двигаться самостоятельно», — упомянул продюсер в разговоре с Teleprogramma.pro.

Фото и видео: Instagram

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