Пригожин назвал главную причину, почему Валерия отказалась стать солисткой группы «Комбинация»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ prigozhin_iosif
В свое время Валерия ответила отказом на предложение Виталия Окорокова стать одной из солисток коллектива «Комбинация», который был невероятно популярен 30 лет назад. На тот момент начинающая артистка работала в кабаке, но предпочла остаться там, так как мечтала о сольной карьере.
«В «Комбинации» петь могла Алла Перфилова, она же певица Валерия. Она тогда работала в местном ресторане, и я предложил: "Алла, давай выступать с нами". Но узнав, что придется петь вдвоем, она категорически отказалась», — рассказал Окороков.
Муж певицы Иосиф Пригожин подтвердил, что у Валерии был шанс попасть в группу. По его словам, исполнительница отказалась от заманчивого предложения, так как ее целью было стать самостоятельной единицей шоу-бизнеса. Никто не смог переубедить Валерию, ведь главное для нее было выступать сольно.
«Это правда, что она не стала выступать в этом коллективе. Она отказалась, потому что хотела сольной карьеры. Она всегда хотела двигаться самостоятельно», — упомянул продюсер в разговоре с Teleprogramma.pro.
Фото и видео: Instagram