Йоханссон, Аффлек и другие знаменитости, которые помогли простым людям в беде
Фото: East News
Скарлетт Йоханссон
Звезда фильмов «Мстители» Скарлетт Йоханссон не только воплощает на экране образ сильной, ловкой и бесстрашной героини Наташи Романофф, но и в жизни является своего рода героиней. Скарлетт поддерживает 28 благотворительных фондов. Также она 8 лет была послом организации «Оксфам», борющейся с бедностью по всему миру.
Фото: East News
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд стал знаменитым в 1960-е годы, снимаясь в вестернах. Звезда Голливуда также снял такие кинохиты, как «Малышка на миллион», «Гран Торино», «Письма с Иводзимы» и другие. А однажды актеру и режиссеру пришлось спасти жизнь человека в реальной жизни. В 2014 году директор турнира по гольфу, открывавшегося в Калифорнии, подавился на торжественном обеде. Заядлый гольфист Иствуд, увидев это, не растерялся, применил прием Геймлиха и спас человека от удушья.
Фото: Getty Images
Бен Аффлек
Бен Аффлек занимается благотворительностью в Демократической Республике Конго. Фото из поездок в Африку периодически появляются в блоге актера. Также Аффлек помог собрать деньги для детей в США из бедных семей и беженцам из зон боевых действий.
Фото: Birdie Thompson/ Global Look press
Кристиан Бейл
Во время премьеры фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где Бейл сыграл главную роль, вооруженный мужчина открыл стрельбу. 12 человек погибли. Кристиан приехал на место трагедии, после отправился в больницу и к сотрудникам спецслужб, которые оказывали помощь жертвам преступника.
К тому же Кристиан активно финансово поддерживает «Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы. Часто актер посещает детские больницы, чтобы порадовать своих маленьких поклонников.
Фото: Getty Images
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт известен по многим фильмам, но самой его яркой ролью последнего времени является роль Шерлока Холмса в одноименном сериале. Однажды, проезжая с женой Софи Хантер Бейкер-стрит (там, кстати, находится дом Шерлока), актер заметил уличную драку. Хулиганы напали на доставщика еды и избивали его. Актер остановил такси, смело вышел из него и заступился за пострадавшего, разняв драку.
Фото: Getty Images
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер снялся в десятках боевиков, на которых выросло несколько поколений мальчишек. И все они хотели быть похожими на смелого, сильного и накачанного Арни.
Но однажды в его жизни случилась история, которая проверила реакцию и смелость актера. Во время отдыха на Гавайях Шварценеггер заметил серфингиста, который начал тонуть. У парня свело ногу и он ушел под воду. «Только не в мой отпуск», — подумал актер и экс-губернатор Калифорнии и кинулся спасать тонущего. Серфингист сильно удивился, увидев рядом с собой в воде Терминатора.
Фото: www.instagram.com/schwarzenegger
Крис Хемсворт
37-летний Крис Хемсворт у многих ассоциируется с образом Тора из фильмов, снятых по мотивам комиксов. В реальной жизни актер представляет организацию Australian Childhood Foundation, защищающую права детей.
Роберт Дауни-младший
Коллега и друг Криса Хемсворта Роберт Дауни-младший — один из самых щедрых актеров. Он финансово поддерживает 11 благотворительных фондов.
Фото: www.instagram.com/chrishemsworth
Том Круз
Том Круз однажды стал свидетелем ДТП с пострадавшими. Он вызвал медиков и поехал с раненой девушкой в госпиталь. Там звезда фильмов «Миссия невыполнима» узнал, что у пострадавшей нет медицинской страховки. И звезда Голливуда, не раздумывая, оплатил чек за медуслуги в размере 7 тысяч долларов.
Фото: East News
Хью Джекман
Знаменитый Росомаха Хью Джекман основал благотворительную организацию Laughing Man Worldwide, поддерживающую образование начинающих предпринимателей. Дочерняя компания фонда продает чай и кофе, а прибыль идет на благотворительность. Идея с чаем и кофе появилась у Джекмана 12 лет назад после знакомства с кофейным фермером из Эфиопии.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал ET Style, East News, Vida/face to face, Birdie Thompson/ Global Look press
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