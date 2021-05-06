Йоханссон, Аффлек и другие знаменитости, которые помогли простым людям в беде

Кристиан Бейл

Во время премьеры фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где Бейл сыграл главную роль, вооруженный мужчина открыл стрельбу. 12 человек погибли. Кристиан приехал на место трагедии, после отправился в больницу и к сотрудникам спецслужб, которые оказывали помощь жертвам преступника.

К тому же Кристиан активно финансово поддерживает «Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы. Часто актер посещает детские больницы, чтобы порадовать своих маленьких поклонников.