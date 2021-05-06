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Йоханссон, Аффлек и другие знаменитости, которые помогли простым людям в беде

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Скарлетт Йоханссон

Фото: East News

Мы привыкли видеть их на экранах в образах супергероев. Но часто оказывается, что и в обычной жизни они не оплошают в экстренной ситуации.

Скарлетт Йоханссон

Звезда фильмов «Мстители» Скарлетт Йоханссон не только воплощает на экране образ сильной, ловкой и бесстрашной героини Наташи Романофф, но и в жизни является своего рода героиней. Скарлетт поддерживает 28 благотворительных фондов. Также она 8 лет была послом организации «Оксфам», борющейся с бедностью по всему миру.

Скарлетт в образе Наташи

Фото: East News

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд стал знаменитым в 1960-е годы, снимаясь в вестернах. Звезда Голливуда также снял такие кинохиты, как «Малышка на миллион», «Гран Торино», «Письма с Иводзимы» и другие. А однажды актеру и режиссеру пришлось спасти жизнь человека в реальной жизни. В 2014 году директор турнира по гольфу, открывавшегося в Калифорнии, подавился на торжественном обеде. Заядлый гольфист Иствуд, увидев это, не растерялся, применил прием Геймлиха и спас человека от удушья.

Клинт Иствуд с женой Диной

Фото: Getty Images

Бен Аффлек

Бен Аффлек занимается благотворительностью в Демократической Республике Конго. Фото из поездок в Африку периодически появляются в блоге актера. Также Аффлек помог собрать деньги для детей в США из бедных семей и беженцам из зон боевых действий.

Бен Аффлек

Фото: Birdie Thompson/ Global Look press

Кристиан Бейл

Во время премьеры фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где Бейл сыграл главную роль, вооруженный мужчина открыл стрельбу. 12 человек погибли. Кристиан приехал на место трагедии, после отправился в больницу и к сотрудникам спецслужб, которые оказывали помощь жертвам преступника.

К тому же Кристиан активно финансово поддерживает «Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы. Часто актер посещает детские больницы, чтобы порадовать своих маленьких поклонников.

Кристиан Бейл

Фото: Getty Images

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт известен по многим фильмам, но самой его яркой ролью последнего времени является роль Шерлока Холмса в одноименном сериале. Однажды, проезжая с женой Софи Хантер Бейкер-стрит (там, кстати, находится дом Шерлока), актер заметил уличную драку. Хулиганы напали на доставщика еды и избивали его. Актер остановил такси, смело вышел из него и заступился за пострадавшего, разняв драку.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Фото: Getty Images

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер снялся в десятках боевиков, на которых выросло несколько поколений мальчишек. И все они хотели быть похожими на смелого, сильного и накачанного Арни.

Но однажды в его жизни случилась история, которая проверила реакцию и смелость актера. Во время отдыха на Гавайях Шварценеггер заметил серфингиста, который начал тонуть. У парня свело ногу и он ушел под воду. «Только не в мой отпуск», — подумал актер и экс-губернатор Калифорнии и кинулся спасать тонущего. Серфингист сильно удивился, увидев рядом с собой в воде Терминатора.

Арнольд Шварценеггер обожает домашних животных

Фото: www.instagram.com/schwarzenegger

Крис Хемсворт

37-летний Крис Хемсворт у многих ассоциируется с образом Тора из фильмов, снятых по мотивам комиксов. В реальной жизни актер представляет организацию Australian Childhood Foundation, защищающую права детей.

Роберт Дауни-младший

Коллега и друг Криса Хемсворта Роберт Дауни-младший — один из самых щедрых актеров. Он финансово поддерживает 11 благотворительных фондов.

Роберт Дауни-младший и Крис Хемсворт

Фото: www.instagram.com/chrishemsworth

Том Круз

Том Круз однажды стал свидетелем ДТП с пострадавшими. Он вызвал медиков и поехал с раненой девушкой в госпиталь. Там звезда фильмов «Миссия невыполнима» узнал, что у пострадавшей нет медицинской страховки. И звезда Голливуда, не раздумывая, оплатил чек за медуслуги в размере 7 тысяч долларов.

Том Круз

Фото: East News

Хью Джекман

Знаменитый Росомаха Хью Джекман основал благотворительную организацию Laughing Man Worldwide, поддерживающую образование начинающих предпринимателей. Дочерняя компания фонда продает чай и кофе, а прибыль идет на благотворительность. Идея с чаем и кофе появилась у Джекмана 12 лет назад после знакомства с кофейным фермером из Эфиопии.

Хью Джекман с супругой Деборрой-Ли Фернесс

Фото и видео: Instagram, youtube-канал ET Style, East News, Vida/face to face, Birdie Thompson/ Global Look press

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