Интимные фото обнаженной Пэрис Хилтон попали в Сеть

37-летняя светская львица Пэрис Хилтон стала жертвой киберпреступника. Хакер украл у знаменитости 130 тысяч долларов и эротические фотографии из облачного сервиса iCloud. Портал TMZ сообщил, что с 2015 года интернет-преступница «занималась» самой известной «блондинкой в шоколаде».
Хакерша взломала банковские счета Пэрис, кроме того, неоднократно пользовалась ее кредитными картами. Таблоид уточняет, что преступница писала письма помощнику мисс Хилтон от ее имени, в которых просила финансовую помощь.
В 2017 году хакерша была задержана и 7 мая этого года она предстанет перед судом.
Фото: globallookpress, instagram