Интимные фото обнаженной Пэрис Хилтон попали в Сеть

Хакерша взломала банковские счета Пэрис, кроме того, неоднократно пользовалась ее кредитными картами. Таблоид уточняет, что преступница писала письма помощнику мисс Хилтон от ее имени, в которых просила финансовую помощь.

В 2017 году хакерша была задержана и 7 мая этого года она предстанет перед судом.

Фото: globallookpress, instagram