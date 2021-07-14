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Интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри номинировали на премию «Эмми»

Интервью вышло в марте на канале CBS, его посмотрели более 17 миллионов человек.
Интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри номинировали на премию «Эмми»

За премию «Эмми» поборется одно из самых резонансных интервью в этом году — беседа Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри — которое спровоцировало серию скандалов.

Оно представлено в номинации «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск».

Сама премия пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Маркл

Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com

Интервью вызвало огромный общественный резонанс — Меган и Гарри выдвинули весьма серьезные обвинения. Членов королевской семьи обвинили в расизме — Меган призналась, что некоторые из них гадали, какого цвета кожа будет у их сына.

Кроме того, после того как британские таблоиды довели герцогиню до суицидальных мыслей, она хотела обратиться за профессиональной помощью. Сделать этого не дали — обращение к психологу могло испортить репутацию дворца.

За награду в номинации «Лучший драматический сериал» поборются «Бриджертоны», «Пацаны», «Корона», «Рассказ служанки», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Поза», «Это мы».

В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены: «Черная комедия», «Кобра Кай», «Эмили в Париже», «Хитрости», «Бортпроводница», «Метод Комински», «4лен», «Тед Лассо».

За награду как «Лучший мини-сериал» поборются «Я могу уничтожить тебя», «Мейр из Исттауна», «Ход королевы», «Подземная железная дорога», «Ванда/Вижн».

Фото: Global Look Press

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