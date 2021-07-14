Интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри номинировали на премию «Эмми»

За премию «Эмми» поборется одно из самых резонансных интервью в этом году — беседа Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри — которое спровоцировало серию скандалов.

Оно представлено в номинации «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск».

Сама премия пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.