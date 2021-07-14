Интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри номинировали на премию «Эмми»
За премию «Эмми» поборется одно из самых резонансных интервью в этом году — беседа Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри — которое спровоцировало серию скандалов.
Оно представлено в номинации «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск».
Сама премия пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com
Интервью вызвало огромный общественный резонанс — Меган и Гарри выдвинули весьма серьезные обвинения. Членов королевской семьи обвинили в расизме — Меган призналась, что некоторые из них гадали, какого цвета кожа будет у их сына.
Кроме того, после того как британские таблоиды довели герцогиню до суицидальных мыслей, она хотела обратиться за профессиональной помощью. Сделать этого не дали — обращение к психологу могло испортить репутацию дворца.
За награду в номинации «Лучший драматический сериал» поборются «Бриджертоны», «Пацаны», «Корона», «Рассказ служанки», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Поза», «Это мы».
В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены: «Черная комедия», «Кобра Кай», «Эмили в Париже», «Хитрости», «Бортпроводница», «Метод Комински», «4лен», «Тед Лассо».
За награду как «Лучший мини-сериал» поборются «Я могу уничтожить тебя», «Мейр из Исттауна», «Ход королевы», «Подземная железная дорога», «Ванда/Вижн».
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!