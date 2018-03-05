Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Интернет-пользователи возмущены неприличным снимком Настасьи Самбурской

1 / 11
Фото из Instagram Настасьи Самбурской
Arrows-left
Arrows-right
Reload
31-летняя Настасья Самбурская сейчас отдыхает в Дубае и делится с фолловерами яркими фото.

Один из кадров, опубликованных Настасьей в ее микроблоге, скорее огорчил, чем восхитил подписчиков. На нем актриса позирует лежа лицом вниз на пляжном лежаке, при этом она широко развела ноги в стороны.

«Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда», — в своем обычном стиле прокомментировала Настасья этот снимок, уже успевший наделать в Сети немало шума (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Я думаю все развели пальчиками чтобы присмотреться», «Странный лайфхак», «Совсем крыша поехала», «Насть а если какой нибудь голодный араб запрыгнет? Они ж там не в штанах ходят», — написали Самбурской интернет-пользователи. А что вы думаете по поводу выходки актрисы?

Фото: Instagram

Гороскоп