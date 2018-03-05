Интернет-пользователи возмущены неприличным снимком Настасьи Самбурской

Один из кадров, опубликованных Настасьей в ее микроблоге, скорее огорчил, чем восхитил подписчиков. На нем актриса позирует лежа лицом вниз на пляжном лежаке, при этом она широко развела ноги в стороны.

«Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда», — в своем обычном стиле прокомментировала Настасья этот снимок, уже успевший наделать в Сети немало шума (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).