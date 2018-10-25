Интернет-пользователи осудили певицу Глюк'оZу за провокационное фото с мужем

Певица Глюк'оZа часто делится с фолловерами откровенными снимками самой себя — в нижнем белье или купальниках. Пришел черед и фото с супругом — сейчас Наталья и Александр находятся в Венеции, и звезда решила выложить кадр, сделанный в спальне их дома.
«Готова к ужину», — так лаконично подписала Наталья фото, на котором она позирует почти обнаженной перед зеркалом, а на фоне виден и мужчина, также не одетый.
Подписчики артистки не оценили смелый кадр: «Я была о вас лучшего мнения», «Обнажила на весь белый свет, сия хранительница семейного очага, самое интимное место семьи», «Такие фото уже перебор», «Обидно конечно, когда красивая, а он не любит», «Мать 2 детей, а все фотки полуголые выкладывает» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram