Инстасамка снова в центре скандала: разбила стекло в такси

Блогер и певица, неоднократно обвиненная в плагиате, Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, снова не нашла общий язык с представителями сферы услуг. На этот раз от эксцентричного блогера досталось таксисту.

Как понятно из сториз, опубликованных Дарьей, у нее изменился способ оплаты, и таксист настаивал на том, чтобы она заплатила за проезд. Инстасамка отказалась и потребовала выпустить ее. Таксист заблокировал двери. Тогда девушка в нецензурной форме ответила ему, разбила стекло автомобиля.

Некоторые из поклонников заявили, что все это постановка, чтобы привлечь к себе внимание, — ведь едва ли она постоянно носит с собой в сумочке лом, чтобы разбивать стекла.

Ранее она поругалась со своими визажистами из-за их опоздания, выгнала их из квартиры и разбила им косметику, чем заслужила резкое осуждение со стороны как поклонников, так и звезд — все решили, что общаться так с людьми недопустимо, а певица Рита Дакота даже предложила девушкам возместить ущерб и купить новую косметику.

Многие поклонники после инцидента отписались от нее, однако сама Зотеева проблемы в этом не увидела — она заявила, что если люди позволяют обслуживающему персоналу так себя вести, то они навсегда останутся в нищете.

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