Инстасамка оказалась в черном списке коммунальщиков за долги

Блогер и начинающая певица Дарья Зотеева, которая известна под псевдонимом Инстасамка, не только прославилась недопустимым отношением к персоналу, но еще и оказалась злостной неплательщицей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Зотеева и ее возлюбленный, с которым она живет, задолжали за коммуналку более 8 тысяч рублей. Живет звезда и ее молодой человек не в своей квартире, а на съемной.

Девушка стала объектом общественного осуждения после ряда неприятных инцидентов, в которых она повела себя недопустимо. Последним стал скандал с девушками-визажистами, которые опоздали на встречу с ней. Используя нецензурную лексику, Инстасамка выгнала их из квартиры и выбросила их вещи, а затем сожгла их гонорар. Такое поведение возмутило как поклонниц блогера, так и многих звезд. От нее начали массово отписываться поклонники, певица Клава Кока публично отказалась от фита с ней.

Ее персонажа из мультфильма «100% Волк», над которым она работала, решили переозвучить.

Кроме того, по поводу скандала резко выразились многие звезды, среди которых певица Рита Дакота.

Сама Зотеева после общественного резонанса поспешила записать видео с объяснением, в котором заявила, что ее просто не так поняли.

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