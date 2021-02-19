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19 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Евгений Плющенко с сыном

Фото: Instagram

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Евгений Плющенко в Instagram выложил совместный портрет с младшим сыном, которого сфотографировали в профиль. Фигурист впервые показал лицо мальчика.

Первое фото малыша показали и чета Малининых. Супруга Александра Малинина опубликовала первое фото с новорожденным внуком певца. Мальчик родился у приемного сына исполнителя. Эмма опубликовала нежное фото ножек крохи в виде сердечка.

Ксения Собчак показала архивное фото с отцом. «Я и Папа. Сегодня самый тяжелый день в году. Жалко, что не успел вот так подержать Платона. Он очень на тебя похож», - с нежностью подписала фото телеведущая.

Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева очаровала фанатов своим сказочным аутфитом. Телезвезда предстала в бордовом платье в пол с экстремальным разрезом до бедра.

Ким Кардашьян вновь собрала восторженные комментарии и лайки, выложив свой образ дня. Инстадива блистает в рубашке в виде кроп-топа, показав узкую талию.

Анастасия Решетова признается, что прибавила в весе. Инстадива записала ролик, в котором показала «гром-бедра» в облегающем платье. На видео звезда показала свою походку и устроила дефиле.

Наталья Подольская поделилась честным утренним селфи с 3-месячным сыном на руках. Исполнительница запечатлела себя отдохнувшей, с ровным тоном кожи и счастливой улыбкой.

Утренний снимок без мейка показала и Настя Каменских. Певица позировала в ванной, накинув лишь полотенце.

«Визуализирую весну», - подписала свой look Ольга Серябкина. Певица предстала в стильном мини, укутавшись в плащ цвета хаки.

Вика Лопырева уже наслаждается теплой погодой на отдыхе в Дубае. Инстадива запечатлелась вместе с певицей Нюшей. На снимке девушки похвастались золотистым загаром и отдохнувшим видом.

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Фото: Instagram / volkonskaya.reshetova, nataliapodolskaya, doktoremmamalinina, plushenkoofficial, inadenka, kamenskux, kimkardashian, seryabkina, lopyrevavika