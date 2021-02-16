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16 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Анастасия Решетова

Фото: Instagram

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Решетова примерила образ Клеопатры в современном обличии и запечатлела момент на селфи вместе с котом.

Алсу похвасталась точеной фигурой в стильном аутфите, состоящим из кроп-топа, джинсов клеш и бейсболки. Поклонники в восторге и уже вовсю интересуются брендами трендового образа.

Кажется, что у Веры Брежневой в сутках больше, чем 24 часа. Артистка сфотографировала себя с полотенцем на голове в машине. Так и приходится выкручиваться, когда ты знаменитая певица и тебе нужно все успеть.

Ани Лорак поделилась очаровательным фото в домашней обстановке. Певица позировала в черном платье-комбинации на фоне белоснежного интерьера спальни.

Лера Кудрявцева показала себя со времен работы на МузТВ в 1995 году. Архивное фото телеведущей набрало огромное количество лайков и позитивных комментариев.

«Любите друг друга», — призывает Настя Каменских на новом романтичном видео с Потапом. Звезды с нежностью целуют друг друга, заставляя умилиться пользователей Сети.

Вернувшаяся к блонду Кристина Асмус продолжает радовать поклонников своими селфи. Актриса в эстетичном костюме поделилась кадром с репетиций.

Нюша восхитила фанатов своими акробатическими способностями. Певица показала, как делает колесо в душевой кабине во время пляжного отдыха.

Наслаждается временем у океана и Ким Кардашьян. Инстадива поделилась солнечном кадром, позируя в нюдовом купальнике.

Жена Никиты Михалкова впервые показала малолетнего внука. В теплой обстановке семья провела день Святого Трифона.

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Фото: Instagram / volkonskaya.reshetova, alsou_a, ververa, anilorak, nyusha_nyusha, asmuskristina, kamenskux, leratv, kimkardashian, tatyanamixalkova