16 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова примерила образ Клеопатры в современном обличии и запечатлела момент на селфи вместе с котом.

Алсу похвасталась точеной фигурой в стильном аутфите, состоящим из кроп-топа, джинсов клеш и бейсболки. Поклонники в восторге и уже вовсю интересуются брендами трендового образа.

Кажется, что у Веры Брежневой в сутках больше, чем 24 часа. Артистка сфотографировала себя с полотенцем на голове в машине. Так и приходится выкручиваться, когда ты знаменитая певица и тебе нужно все успеть.

Ани Лорак поделилась очаровательным фото в домашней обстановке. Певица позировала в черном платье-комбинации на фоне белоснежного интерьера спальни.

Лера Кудрявцева показала себя со времен работы на МузТВ в 1995 году. Архивное фото телеведущей набрало огромное количество лайков и позитивных комментариев.

«Любите друг друга», — призывает Настя Каменских на новом романтичном видео с Потапом. Звезды с нежностью целуют друг друга, заставляя умилиться пользователей Сети.