16 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Анастасия Решетова примерила образ Клеопатры в современном обличии и запечатлела момент на селфи вместе с котом.
Алсу похвасталась точеной фигурой в стильном аутфите, состоящим из кроп-топа, джинсов клеш и бейсболки. Поклонники в восторге и уже вовсю интересуются брендами трендового образа.
Кажется, что у Веры Брежневой в сутках больше, чем 24 часа. Артистка сфотографировала себя с полотенцем на голове в машине. Так и приходится выкручиваться, когда ты знаменитая певица и тебе нужно все успеть.
Ани Лорак поделилась очаровательным фото в домашней обстановке. Певица позировала в черном платье-комбинации на фоне белоснежного интерьера спальни.
Лера Кудрявцева показала себя со времен работы на МузТВ в 1995 году. Архивное фото телеведущей набрало огромное количество лайков и позитивных комментариев.
«Любите друг друга», — призывает Настя Каменских на новом романтичном видео с Потапом. Звезды с нежностью целуют друг друга, заставляя умилиться пользователей Сети.
Вернувшаяся к блонду Кристина Асмус продолжает радовать поклонников своими селфи. Актриса в эстетичном костюме поделилась кадром с репетиций.
Нюша восхитила фанатов своими акробатическими способностями. Певица показала, как делает колесо в душевой кабине во время пляжного отдыха.
Наслаждается временем у океана и Ким Кардашьян. Инстадива поделилась солнечном кадром, позируя в нюдовом купальнике.
Жена Никиты Михалкова впервые показала малолетнего внука. В теплой обстановке семья провела день Святого Трифона.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram / volkonskaya.reshetova, alsou_a, ververa, anilorak, nyusha_nyusha, asmuskristina, kamenskux, leratv, kimkardashian, tatyanamixalkova