Instagram на день рождения: звездные дети, у которых с младенчества свои аккаунты

А вот у Лизы и Гарри Галкина собственных блогов пока нет – зато они постоянные герои микроблога их отца, Максима Галкина, и пользуются огромным вниманием поклонников.

Instagram-аккаунт у Мии Соколовской, дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского, появился еще до ее рождения – в 2015 году, когда ее родители поженились. Аккаунт, конечно, ведет мама, хотя в личном блоге самой Риты девочка появляется гораздо чаще, чем в своем.