Instagram на день рождения: звездные дети, у которых с младенчества свои аккаунты
Арсений Плющенко, младший брат Гном Гномыча, получил собственный Instagram-аккаунт. У малыша уже есть и собственный никнейм – да такой, которому старший брат явно позавидует. Дело в том, что малыш уже получил домашнее прозвище – «Директор», под которым и фигурирует в социальной сети.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @plushenkoarseny
У самого Гном Гномыча тоже есть свой аккаунт, который ведет Яна Рудковская.
Некоторые посты, однако, вызывают сильные эмоции у подписчиков – так, за мальчика очень переживали после публикации видео с тренировки, и беспокоились, что Александр слишком много занимается фигурным катанием, стремясь достичь вершин, как его отец.
Своя слава и, соответственно, социальные сети, есть у многих звездных детей. Так, Мартин и Алла-Виктория, дети Филиппа Киркорова, не только часто появляются в его Instagram, но и имеют собственные. Стоит отметить, что ведет их также сам Киркоров.
А вот у Лизы и Гарри Галкина собственных блогов пока нет – зато они постоянные герои микроблога их отца, Максима Галкина, и пользуются огромным вниманием поклонников.
Instagram-аккаунт у Мии Соколовской, дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского, появился еще до ее рождения – в 2015 году, когда ее родители поженились. Аккаунт, конечно, ведет мама, хотя в личном блоге самой Риты девочка появляется гораздо чаще, чем в своем.
А в блоге Оливии Гейхман, дочери Кети Топурии, просмотров не меньше, чем у популярных блогеров – яркий и жизнерадостный аккаунт отражает жизнь девочки, которой можно позавидовать.
Не меньшей популярностью пользуется Instagram Итана, сына солиста группы Artik&Asti. Его завели, когда малышу не было и года, и до сих пор он является отличным фотоальбомом, который отражает жизнь мальчика.
Фото: Instagram Яны Рудковской, Арсения и Саши Плющенко, Оливии Гейхман, Мии Соколовской, Аллы-Виктории Киркоровой
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