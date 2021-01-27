Инсайдер рассказал о помолвке Леди Гаги и Майкла Полански
Фото: www.instagram.com/ladygaga/?hl=ru
Леди Гага очень счастлива со своим бойфрендом, Майклом Полански, и оберегает эти отношения. Об этом пишут СМИ со ссылкой на инсайдера(https://www.etonline.com/lady-gaga-feels-like-a-princess-with-boyfriend-michael-polansky-but-no-engagement-just-yet-159562, близкого к паре.
В отношениях с ним она чувствует себя настоящей принцессой, Майкл по-настоящему оберегает ее и трогательно ухаживает. Это буквально покорило сердце певицы. Она старается не демонстрировать свои чувства, и тем не менее на днях опубликовала в своем Instagram фотографию со своим возлюбленным.
«Все по-настоящему любят Майкла, Леди Гага очень счастлива с ним. Он очень отличается от всех парней, с которыми она встречалась в прошлом, потому что он внешне очень милый и любящий, и в нем чувствуется дух джентльмена «старой закалки». В их отношениях она чувствует себя принцессой. Она была несколько скрытна в личном плане, так как очень оберегает эти отношения», — рассказывает инсайдер.
Однако, хотя она счастлива, когда Майкл рядом с ней, о помолвке Леди Гага, по сообщениям инсайдера, пока не думает, предпочитая не строить долгосрочные планы.
Фото и видео: Instagram Леди Гаги
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