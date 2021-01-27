Инсайдер рассказал о помолвке Леди Гаги и Майкла Полански

Леди Гага очень счастлива со своим бойфрендом, Майклом Полански, и оберегает эти отношения. Об этом пишут СМИ со ссылкой на инсайдера(https://www.etonline.com/lady-gaga-feels-like-a-princess-with-boyfriend-michael-polansky-but-no-engagement-just-yet-159562, близкого к паре.

В отношениях с ним она чувствует себя настоящей принцессой, Майкл по-настоящему оберегает ее и трогательно ухаживает. Это буквально покорило сердце певицы. Она старается не демонстрировать свои чувства, и тем не менее на днях опубликовала в своем Instagram фотографию со своим возлюбленным.