«Иногда мне снится, что я мужчина»: Юлия Ковальчук раскрыла подписчикам свои секреты

Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram большой пост, в котором рассказала о своих секретах – от сновидений до неудач.
«Юля Ковальчук – 36 лет. Певица, телеведущая, мама. Если ты хочешь хоть чего-нибудь добиться в жизни, ты должен пахать. В детстве я мечтала стать артисткой и патологоанатомом. В моих карманах обычно лежит посадочный билет.
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Мой идеальный день – это день с семьей. Мое вдохновение – любовь. Самый большой кайф для меня знать, что все близкие здоровы.
Я краснею когда меня хвалят. Иногда мне снится, что я мужчина. Свобода для меня - это моя нынешняя жизнь. Возможность творить, работать и жить в собственном режиме. Самое скучное на свете — это не возможность развиваться и пробовать что-то новое.
Когда мне было 15, я уже зарабатывала свои первые деньги и выглядела старше своих лет. Первые мои съемки были в 17 лет, участвовала в фотосессии в составе танцевального коллектива «Ритмы планеты», а затем в составе «Блестящих». Когда впервые я увидела себя по телевизору, я не верила, что все это происходит со мной. Тогда мне было 18 лет и это было моё первое выступление в Блестящих на Песне года.
Мои самые ранние воспоминания, в районе 2-х лет, в автобусе было очень много людей, и маме не уступали место, я пошла на руки к незнакомому мужчине и совершенно не капризничала», - призналась Юлия подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Артистка также рассказала, что помнит один из главных переломных моментов в жизни, когда она переезжала в Москву, поступив в Университет культуры и искусств. С неудачами, по словам Юлии, она справляется, анализируя ошибки, и потом не повторяет их.
«Самое сильное качество во мне – это терпимость и трудоспособность. Мое любимое место на земле это мой дом. Моя жизнь была бы куда проще, если бы я так не любила отстаивать свою правоту», - добавила Ковальчук.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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