«Иногда хочется постарше»: Алла Пугачева устала от молодых мужчин

Путешествие семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Латвию всегда сопровождается забавными видео в Instagram шоумена. Вот и в этом году поклонники звездной семьи с нетерпением ждут продолжения Instagram-сериала «Дамы с дюн» с участием 70-летней Аллы Борисовны и 65-летней Лаймы Вайкуле. Несколько часов назад в блоге Галкина появилось новое видео с участием закадычных подруг, в котором они обсуждают дискотеку и молодых мужчин. «Иногда хочется постарше», — картинно вздыхает Пугачева, на что слышит от возмущенного супруга: «Я вам дам постарше!».