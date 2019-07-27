«Иногда хочется постарше»: Алла Пугачева устала от молодых мужчин

Путешествие семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Латвию всегда сопровождается забавными видео в Instagram шоумена. Вот и в этом году поклонники звездной семьи с нетерпением ждут продолжения Instagram-сериала «Дамы с дюн» с участием 70-летней Аллы Борисовны и 65-летней Лаймы Вайкуле. Несколько часов назад в блоге Галкина появилось новое видео с участием закадычных подруг, в котором они обсуждают дискотеку и молодых мужчин. «Иногда хочется постарше», — картинно вздыхает Пугачева, на что слышит от возмущенного супруга: «Я вам дам постарше!».
«Макс, Дискотечницам привет огромный !!!» — прокомментировал публикацию давний друг семьи, модельер Игорь Гуляев. Алика Смехова, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава засыпали комментарии эмодзи.
«Обожаю! Великие и молодые!», «Какие они классные! Молодые и задорные», «Алла и Лайма всегда прекрасны и молоды!!! Вот всем бы так!!! Очаровательны», «Обожаю ваших дам с дюн», «Я бы с удовольствием потусила в такой замечательной компании. ПозитиФФФФчика», — пишут фолловеры Галкина.
Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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