Инна Жиркова с эффектным декольте, Виктория Лопырева в прозрачной блузе и другие звезды на модной презентации
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Около месяца назад ателье Инны переехало из особняка в историческом центре Москвы в двухэтажное пространство в престижном районе на Ходынке, где теперь расположился на только шоу-рум ее бренд-ателье, но и собственное производство по пошиву одежды. На протяжении всего вечера приглашенные гости примеряли наряды из новой коллекции MiloMilo, позировали фотографам, лакомились закусками и общались. Поздравить Инну с открытием пришли Виктория Лопырева, Юля Барановская, Настя Задорожная, Милана Тюльпанова, Мария Погребняк, Надежда Ручка с сыном Львом, Дарья Глушакова, Лариса Павлюченко и многие другие. У каждой из девушек была возможность не только примерить понравившиеся платья, но и заказать пошив наряда по собственному эскизу.
Фото: Пресс-служба
«Этого открытия я очень ждала и рада, что оно, наконец-то, случилось. Новое пространство моего ателье достаточно большое, здесь расположился и просторный шоу-рум, где мы будем принимать наших клиентов, а также полноценное швейное производство моей одежды. Искала я такое помещение достаточно долго, в итоге нашлось оно рядом с нашей московской квартирой, что очень удобно на мой взгляд. И, конечно, благодаря тому, что мы расширились в квадратных метрах, теперь я могу воплотить множество своих задумок. Очень хочется поблагодарить своих девочек за поддержку и за то, что нашли время и приехали на открытие MiloMilo, мы отлично провели время!», — рассказала Инна.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!