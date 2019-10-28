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Инна Жиркова с эффектным декольте, Виктория Лопырева в прозрачной блузе и другие звезды на модной презентации

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Инна Жиркова

Фото: Пресс-служба

Супруга футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова презентовала новое пространство своего бренд-ателье MiloMilo. По такому случаю хозяйка устроила для подруг пышный девичник с примерками нарядов из новой коллекции, шампанским и вкуснейшими закусками.

Около месяца назад ателье Инны переехало из особняка в историческом центре Москвы в двухэтажное пространство в престижном районе на Ходынке, где теперь расположился на только шоу-рум ее бренд-ателье, но и собственное производство по пошиву одежды. На протяжении всего вечера приглашенные гости примеряли наряды из новой коллекции MiloMilo, позировали фотографам, лакомились закусками и общались. Поздравить Инну с открытием пришли Виктория Лопырева, Юля Барановская, Настя Задорожная, Милана Тюльпанова, Мария Погребняк, Надежда Ручка с сыном Львом, Дарья Глушакова, Лариса Павлюченко и многие другие. У каждой из девушек была возможность не только примерить понравившиеся платья, но и заказать пошив наряда по собственному эскизу.

Фото: Пресс-служба

«Этого открытия я очень ждала и рада, что оно, наконец-то, случилось. Новое пространство моего ателье достаточно большое, здесь расположился и просторный шоу-рум, где мы будем принимать наших клиентов, а также полноценное швейное производство моей одежды. Искала я такое помещение достаточно долго, в итоге нашлось оно рядом с нашей московской квартирой, что очень удобно на мой взгляд. И, конечно, благодаря тому, что мы расширились в квадратных метрах, теперь я могу воплотить множество своих задумок. Очень хочется поблагодарить своих девочек за поддержку и за то, что нашли время и приехали на открытие MiloMilo, мы отлично провели время!», — рассказала Инна.

Фото: пресс-служба

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