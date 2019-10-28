Инна Жиркова с эффектным декольте, Виктория Лопырева в прозрачной блузе и другие звезды на модной презентации

«Этого открытия я очень ждала и рада, что оно, наконец-то, случилось. Новое пространство моего ателье достаточно большое, здесь расположился и просторный шоу-рум, где мы будем принимать наших клиентов, а также полноценное швейное производство моей одежды. Искала я такое помещение достаточно долго, в итоге нашлось оно рядом с нашей московской квартирой, что очень удобно на мой взгляд. И, конечно, благодаря тому, что мы расширились в квадратных метрах, теперь я могу воплотить множество своих задумок. Очень хочется поблагодарить своих девочек за поддержку и за то, что нашли время и приехали на открытие MiloMilo, мы отлично провели время!», — рассказала Инна.