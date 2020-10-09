Инна Маликова в эффектном платье провела концерт без зрителей

«Заряжаюсь невероятными эмоциями от своей работы! Но вот выступать в пустом Ледовом дворце не понравилось, снимали концерт по правилам безопастности без зрителей. Хорошо, что у нас есть возможность встречаться с вами как можно чаще через экран», — пишет певица.

Концерт она провела в изящном приталенном платье с поясом с открытыми плечами.

«Все такие классные! Успеха и любви!!», «Буду ждать и смотреть. Приятного вечера и отличного настроения самая красивая Иннуся. Очень рад тебя видеть красивая. А также прекрасных выходных. Как всегда очень очень красивая», «Ээхх, Инна.... Как далека ты, прекрасная ЗВЕЗДА!», «Милые добрые, позитивные и талантливые молодые люди. Не переживайте, что все немного не так, как хотелось бы. У всего на свете есть начало и конец и будем верить в то, что все в жизни обретен прежние краски и Вы сможете получить удовольствие от своей работы, а мы зрители, будем счастливы вместе с Вами. Удачи», , – пишут ей подписчики.