passion.ru

Total black: Инна Маликова показала образ в элегантном пальто и черной кожаной юбке

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Инна Маликова

Фото: www.instagram.com/innamalikova/?hl=ru

Певица поделилась с подписчиками в Instagram роскошным образом для ужина.

Инна Маликова отправилась на праздничный ужин и покорила подписчиков шикарным образом в стиле Total black. Певица примерила очень элегантное черное пальто и эффектную кожаную юбку.

«Всем прекрасного вечера, дорогие! Какие у вас планы на вечер? Мы вот приехали на ужин», – рассказала Инна.

Поклонники сочли образ Инны очень изящным:

«Само совершенство. Молодец и удачи», «Вы такая классная и невероятно красивая », «Инночка, красавица! Такая солнечная и хорошенькая! Прекрасного вам вечера », «», «Хочется смотреть на Вас, Инна», «Милая, красивая девушка! С праздником», «Инночка, вы как всегда восхитительны! Смотрю на ваше фото и так тепло на душе», «А мы с любимым смотрим передачу сегодня вечером, где вы и ваш сыночек!», «Стильная! Классная!», «Такая красивая, утонченная», «Вам идет наряд в таком цвете, очень элегантно», «Великолепно выглядите! Желаю вам приятного вечера».

Инна Маликова часто демонстрирует роскошные образы, которые подчеркивают фигуру. Певица прилагает много усилий, чтобы поддерживать отличную форму, и ее усилия дают свои результаты.

Фото и видео: Instagram Инны Маликовой

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!