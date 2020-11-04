Total black: Инна Маликова показала образ в элегантном пальто и черной кожаной юбке

Поклонники сочли образ Инны очень изящным:

«Само совершенство. Молодец и удачи», «Вы такая классная и невероятно красивая », «Инночка, красавица! Такая солнечная и хорошенькая! Прекрасного вам вечера », «», «Хочется смотреть на Вас, Инна», «Милая, красивая девушка! С праздником», «Инночка, вы как всегда восхитительны! Смотрю на ваше фото и так тепло на душе», «А мы с любимым смотрим передачу сегодня вечером, где вы и ваш сыночек!», «Стильная! Классная!», «Такая красивая, утонченная», «Вам идет наряд в таком цвете, очень элегантно», «Великолепно выглядите! Желаю вам приятного вечера».

Инна Маликова часто демонстрирует роскошные образы, которые подчеркивают фигуру. Певица прилагает много усилий, чтобы поддерживать отличную форму, и ее усилия дают свои результаты.