Total black: Инна Маликова показала образ в элегантном пальто и черной кожаной юбке
Фото: www.instagram.com/innamalikova/?hl=ru
Инна Маликова отправилась на праздничный ужин и покорила подписчиков шикарным образом в стиле Total black. Певица примерила очень элегантное черное пальто и эффектную кожаную юбку.
«Всем прекрасного вечера, дорогие! Какие у вас планы на вечер? Мы вот приехали на ужин», – рассказала Инна.
Поклонники сочли образ Инны очень изящным:
«Само совершенство. Молодец и удачи», «Вы такая классная и невероятно красивая », «Инночка, красавица! Такая солнечная и хорошенькая! Прекрасного вам вечера », «», «Хочется смотреть на Вас, Инна», «Милая, красивая девушка! С праздником», «Инночка, вы как всегда восхитительны! Смотрю на ваше фото и так тепло на душе», «А мы с любимым смотрим передачу сегодня вечером, где вы и ваш сыночек!», «Стильная! Классная!», «Такая красивая, утонченная», «Вам идет наряд в таком цвете, очень элегантно», «Великолепно выглядите! Желаю вам приятного вечера».
Инна Маликова часто демонстрирует роскошные образы, которые подчеркивают фигуру. Певица прилагает много усилий, чтобы поддерживать отличную форму, и ее усилия дают свои результаты.
Фото и видео: Instagram Инны Маликовой
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