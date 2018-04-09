Инна Маликова показала новое милое фото двухмесячного племянника

Вчера Пасху с семьей Дмитрия Маликова отметила и сестра певца Инна. Она опубликовала трогательное фото с мальчиком. В кадре солистка ВИА «Самоцветы» прогуливается по улице с Марком на руках. «Самое лучшее начало праздничного дня», — написала она в Instagram Stories.

Инна нежно прижимает малыша к себе так, чтобы не было видно его лица. Дмитрий и Елена пока скрывают сына от лишних глаз.