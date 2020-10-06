Инна и Юрий Жирковы устроили торжество по случаю 5-летия младшего сына
Фото: Пресс-служба
Учитывая сложную ситуацию с эпидемией коронавируса, на торжество было приглашено ограниченное количество гостей. Маленький именинник сам выбрал тематику праздника.
«Мы впервые советовались с детьми насчет праздника. Обычно я и Юра заранее знаем, как будем праздновать дни рождения наших детей и готовим для них сюрприз. Но с младшим Даниилом, несмотря на его очень юный возраст, все немного сложнее — он не любит аниматоров, поэтому важно было, чтобы тематику вечеринки он выбрал сам. Сын колебался между любимыми Майнкрафтом, Человеком-Пауком, и, конечно, футбольной тематикой», — рассказала Инна Жиркова.
Фото: Пресс-служба
По словам родителей, младший весь в отца — не любит шумные праздники и находиться в центре внимания, поэтому и празднование первого маленького юбилея Даниила прошло в максимально скромном формате с минимальным количеством приглашенных. Гостей развлекали аниматоры, дети с удовольствием соревновались в конкурсах со своими родителями, танцевали и пели в караоке. Изюминкой вечера стал контактный зоопарк со змеями, пауками, крысами, черепахами и другой живностью.
«Всем было очень весело — и детям, и взрослым, никто не оставался в стороне и все принимали участие в разных активностях. Конечно, самым интересным для детей оказался контактный зоопарк, а самыми смелыми стали мы с дочкой Миланой, хотя паука я так и не осмелилась взять в руки», — делится Инна.
Фото: Пресс-служба
Именинник, по словам Юрия и Инны, остался доволен праздником и особенно подарками. Гости подарили Даниилу велосипед, машинки и множество различных игрушек: «Мы с Юрой подарили сыну бутсы, целых три пары, и новую форму сборной России. Но самым неожиданным сюрпризом для Даниила стал подарок от лучшего футбольного вратаря нашей страны Игоря Акинфеева. Он передал сыну свои перчатки и футболку с именной надписью: "Для Даниила Жиркова от Игоря Акинфеева"».
Кульминацией праздничного вечера в честь младшего сына Жирковых стал вынос торта, исполненного в стиле его любимой видеоигры «Майнкрафт».
Фото: пресс-служба
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