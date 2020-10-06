Инна и Юрий Жирковы устроили торжество по случаю 5-летия младшего сына

По словам родителей, младший весь в отца — не любит шумные праздники и находиться в центре внимания, поэтому и празднование первого маленького юбилея Даниила прошло в максимально скромном формате с минимальным количеством приглашенных. Гостей развлекали аниматоры, дети с удовольствием соревновались в конкурсах со своими родителями, танцевали и пели в караоке. Изюминкой вечера стал контактный зоопарк со змеями, пауками, крысами, черепахами и другой живностью.

«Всем было очень весело — и детям, и взрослым, никто не оставался в стороне и все принимали участие в разных активностях. Конечно, самым интересным для детей оказался контактный зоопарк, а самыми смелыми стали мы с дочкой Миланой, хотя паука я так и не осмелилась взять в руки», — делится Инна.