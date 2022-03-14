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Ингрид Олеринская вышла замуж в свой день рождения: «Умею делать себе достойные подарки»

Сегодня Ингрид Олеринская отмечает 30-летие. В этот же день актриса сыграла свадьбу. Радостной новостью она поделилась в личном блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ингрид Олеринская на красной дорожке

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Актриса рассказала поклонникам, что 14 марта — особенная дата для нее. Во-первых, в этот день девушка появилась на свет, а во-вторых узаконила свои отношения, сообщает Starhit.

В своем микроблоге Ингрид опубликовала фото, на котором целует своего возлюбленного и подписала: «Что-что, а достойные подарки на День Рождения я себе умею делать». Для звезды фильма «Неадекватные люди» этот брак стал первым. Торжество прошло в Грибоедовском загсе. Вместо классического белого платья звезда примерила брючный костюм.

Поклонники порадовались за любимую актрису и поздравили ее теплыми словами. Конечно, они не могли не поинтересоваться, кто стал избранником Ингрид. Однако, девушка не спешит раскрывать все карты. Артистка, в принципе, ведет закрытый образ жизни и не распространяется о своих романах. До этого дня никто даже не догадывался о том, что Олеринская состоит в отношениях.

Фото: Global Look Press, архив пресс-службы

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