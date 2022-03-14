Ингрид Олеринская вышла замуж в свой день рождения: «Умею делать себе достойные подарки»

Актриса рассказала поклонникам, что 14 марта — особенная дата для нее. Во-первых, в этот день девушка появилась на свет, а во-вторых узаконила свои отношения, сообщает Starhit.

В своем микроблоге Ингрид опубликовала фото, на котором целует своего возлюбленного и подписала: «Что-что, а достойные подарки на День Рождения я себе умею делать». Для звезды фильма «Неадекватные люди» этот брак стал первым. Торжество прошло в Грибоедовском загсе. Вместо классического белого платья звезда примерила брючный костюм.