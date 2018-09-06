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Ингеборгу Дапкунайте раскритиковали за странное фото в библиотеке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ингеборги Дапкунайте

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Кадр из новой фотосессии знаменитой актрисы вызвал бурные обсуждения.

55-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте приняла участие в необычной фотосессии для глянцевого журнала. Одним из кадров, сделанных в Российской государственной библиотеке, кинозвезда поделилась в Instagram, но далеко не все подписчики высоко оценили его художественную ценность.

«В первую очередь ужаснулась от того, что в обуви залезла. Может я чего-то не понимаю...», «А вот в обуви, да на стол... Поддерживаю тех, кто считает это неуместным», «Дуракам закон не писан», «Дикость и абсолютное отсутствие культуры. Влезть на стол в библиотеке?! 🤔 Дёшево и пошло», «Позорище», «Обалдеть!!((( Не ожидала от любимой актрисы...», «библиотеку с барной стойкой перепутала?», «Ну взгромоздилась на полку библиотечного стола и что? Какой в этом посыл? Попахивает борделем слегка, ну так этим сейчас никого не удивишь», «Почему- то обидно за библиотеку», «Фото, конечно, красивое, но... куда смотрит администрация Библиотеки», «Безобразие!!», «Объяснять быдлу, что не надо залезать на стол в библиотеке, в которой 156 лет работают ученые России и мира, бессмысленно, потому что у них не только шаблон, а весь мозг давно порван в лоскуты», — недоумевают подписчики. Тем не менее многие встали на защиту любимой актрисы: «Отличный ракурс ! Мне тоже доставляет огромное удовольствие рушить шаблоны и рвать психику занудам!!», «Шалите , дамочка», «Гениально!», «Браво фотографу!», «Стильно и красиво», «Оригинально)», «Те, кто ругается, вы много видите в современном информационном пространстве фотосессий прекрасных актрис в интерьерах библиотек? Нужно радоваться: это же красиво!»

А что вы скажете?

Фото и видео: instagram

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