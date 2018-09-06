Ингеборгу Дапкунайте раскритиковали за странное фото в библиотеке

«В первую очередь ужаснулась от того, что в обуви залезла. Может я чего-то не понимаю...», «А вот в обуви, да на стол... Поддерживаю тех, кто считает это неуместным», «Дуракам закон не писан», «Дикость и абсолютное отсутствие культуры. Влезть на стол в библиотеке?! 🤔 Дёшево и пошло», «Позорище», «Обалдеть!!((( Не ожидала от любимой актрисы...», «библиотеку с барной стойкой перепутала?», «Ну взгромоздилась на полку библиотечного стола и что? Какой в этом посыл? Попахивает борделем слегка, ну так этим сейчас никого не удивишь», «Почему- то обидно за библиотеку», «Фото, конечно, красивое, но... куда смотрит администрация Библиотеки», «Безобразие!!», «Объяснять быдлу, что не надо залезать на стол в библиотеке, в которой 156 лет работают ученые России и мира, бессмысленно, потому что у них не только шаблон, а весь мозг давно порван в лоскуты», — недоумевают подписчики. Тем не менее многие встали на защиту любимой актрисы: «Отличный ракурс ! Мне тоже доставляет огромное удовольствие рушить шаблоны и рвать психику занудам!!», «Шалите , дамочка», «Гениально!», «Браво фотографу!», «Стильно и красиво», «Оригинально)», «Те, кто ругается, вы много видите в современном информационном пространстве фотосессий прекрасных актрис в интерьерах библиотек? Нужно радоваться: это же красиво!»

А что вы скажете?