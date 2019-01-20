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«Императрица и Примадонна»: Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову и показала архивное фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Аллегрова

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Сегодня Ирина Аллегрова отмечает день рождения.

Сегодня, 20 января, известной певице Ирине Аллегровой исполнилось 67 лет. По традиции, многие коллеги поздравили именинницу в своих микроблогах. Алла Пугачева не стала исключением и опубликовала архивное фото с виновницей торжества, под которым оставила трогательную подпись: «Ириша,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь.🌺».

Многочисленные подписчики певицы оценили фото и присоединились к поздравлениям: «Алла Борисовна и Ирина Александровна, Вы обе Императрицы Российской эстрады. Вас не заменит никто, потому что таких, как вы, уже нет и не будет. Здоровья вам и долгих лет жизни. Вы всегда остаётесь на первом месте в сердцах ваших поклонников», «Такие классные», «Спасибо за живое фото!», «С Днём Рождения нашу Императрицу!!!», «Одна — Императрица, другая — Примадонна», «Да мои ж вы дорогие, любимые и самые лучшие – обожаем всё , что вы делаете, вы не буки и не ноете от скуки — вы праздник! с днём рождения, Ирочка!», «Две звезды», «Две вкусняшки! Зефирка Ира, и Тортик Алла!!!Обожаю», «Две богини!!! 👍🏻Сильные женщины нашего времени!👏🏻👏🏻👏🏻 Аллегрова - любимейшая».

Стоит отметить, что некоторое время назад Алла Борисовна и Ирина Александровна, которых считают конкурентками и едва ли не заклятыми врагами, вместе приняли участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной творчеству Игоря Николаева. По словам музыканта, певицы «весело и душевно» провели время. Это видно и на видеоанонсе эпизода, который Игорь также выложил в Сеть — на нем Пугачева и Аллегрова даже танцуют, взявшись за руки.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

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