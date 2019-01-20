«Императрица и Примадонна»: Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову и показала архивное фото

Многочисленные подписчики певицы оценили фото и присоединились к поздравлениям: «Алла Борисовна и Ирина Александровна, Вы обе Императрицы Российской эстрады. Вас не заменит никто, потому что таких, как вы, уже нет и не будет. Здоровья вам и долгих лет жизни. Вы всегда остаётесь на первом месте в сердцах ваших поклонников», «Такие классные», «Спасибо за живое фото!», «С Днём Рождения нашу Императрицу!!!», «Одна — Императрица, другая — Примадонна», «Да мои ж вы дорогие, любимые и самые лучшие – обожаем всё , что вы делаете, вы не буки и не ноете от скуки — вы праздник! с днём рождения, Ирочка!», «Две звезды», «Две вкусняшки! Зефирка Ира, и Тортик Алла!!!Обожаю», «Две богини!!! 👍🏻Сильные женщины нашего времени!👏🏻👏🏻👏🏻 Аллегрова - любимейшая».