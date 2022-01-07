Именинница Ирина Шейк показала милые архивные фото

Ирина Шайхлисламова (настоящая фамилия супермодели) родилась в маленьком городе Еманжелинске Челябинской области. Ее отец работал на шахте и умер, когда девочке было 14 лет. Мама — учительница музыки. Ей приходилось работать на двух работах, чтобы хоть как-то содержать Ирину и ее сестру Татьяну.

Ирина уехала учиться в Челябинск и там, на одном из конкурсов красоты, 18-летню студентку заметили скауты. Профессиональную карьеру модели девушка из провинции начала поздно, в 20 лет. Без знания языка и денег она улетела в Париж. Сама справлялась со всеми сложностями индустрии. И в итоге выбилась в топ-модели.