Именинница Ирина Шейк показала милые архивные фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency
Помимо совсем детских фотографий, Ирина опубликовала снимок на котором она подросток и сидит на фоне классического настенного ковра рядом с матерью. Та же улыбка, те же раскосые глаза. Шейк будто бы совсем не изменилась.
Супермодель не стала подводить никаких итогов, ограничившись лаконичной подписью — «Люблю вас всех».
Ирина Шайхлисламова (настоящая фамилия супермодели) родилась в маленьком городе Еманжелинске Челябинской области. Ее отец работал на шахте и умер, когда девочке было 14 лет. Мама — учительница музыки. Ей приходилось работать на двух работах, чтобы хоть как-то содержать Ирину и ее сестру Татьяну.
Ирина уехала учиться в Челябинск и там, на одном из конкурсов красоты, 18-летню студентку заметили скауты. Профессиональную карьеру модели девушка из провинции начала поздно, в 20 лет. Без знания языка и денег она улетела в Париж. Сама справлялась со всеми сложностями индустрии. И в итоге выбилась в топ-модели.
С днем рождения супермодель поздравили знаменитые дизайнеры, в их числе Марк Джекобс и Зак Позен, российских хоккеист и звезда НХЛ Евгений Малкин, американские модели, коллеги Ирины по шоу Victoria's Secret — Стелла Максвелл, Эльза Хоск. Конечно же, не удержалась от комментария и вторая звезда подиумов из России, жена одного из самых богатых людей мира — топ-модель Наташа Водянова. «Лапусиком была и осталась», — прокомментировала пост Ирины по-русски Наташа.
«Очень много людей любят тебя! Ты заслужила это», — отметила бывший главный редактор Vogue Paris Карин Ройтфельд.
Фото: GlobalLookPress