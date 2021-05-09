«Им кажется, что я вру»: plus-size модель Тесс Холлидей объявила об анорексии и столкнулась с ненавистью

Звезда Instagram и модель размера плюс 32-летняя Тесс Холлидей на днях сделала заявление о том, что страдает анорексией. По данным Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения, человек любого размера, веса или телосложения может страдать от расстройства пищевого поведения. Для этого необязательно соответствовать определенному внешнему виду. Тем не менее, по словам самой крупной в мире модели, некоторые люди не верят, что такое возможно.

«Я получила много сообщений от людей, страдающих анорексией, которые были в ярости и злы, потому что им казалось, что я лгу», – рассказала модель в программе «Доброе утро, Америка!»

Холлидей отметила, что диагноз ей поставил психолог и диетолог, которая специализируется на расстройствах пищевого поведения и интуитивном консультировании по вопросам питания. «Если вы думаете, что большинство расстройств пищевого поведения являются видимыми состояниями, вы ошибаетесь. Расстройства пищевого поведения необязательно должны выглядеть определенным образом ». – рассказала врач.

Ненависть, с которой модели пришлось столкнуться после своего заявления, была огромной, но она смогла преодолеть ее, благодаря поддержке подписчиков. Тесс назвала прошедшую неделю одной из худших в жизни.

Сейчас Холлидей соблюдает все указания диетолога, включая трехразовое питание и пилатес.