Илзе Лиепа рассказала, с чем остался ее отец после развода: «Для него свершилась трагедия»

Однако отношения у пары были тяжелые. Артистка сделала многое, чтобы их сохранить, но ей это не удалось. Как признается Илзе, ее мать не смогла простить супруга.

«Так случилось, не хватило благочестия, как-то ошибся. Но маме было уже очень трудно, в этот момент она не смогла на что-то закрыть глаза. И это было ее решение, абсолютно мамино», — призналась танцовщица.

Она отметила, что для ее отца это стало самой настоящей трагедией — тогда его жизнь полностью изменилась. Он очень старался вернуть жену и просил дочь о помощи, но ему этого не удалось.

«Он очень быстро понял, что свершилась трагедия для него, что он потерял под ногами все. Трагично было то, что одновременно он терял и свою балетную карьеру», — рассказала она.