Илзе Лиепа рассказала, с чем остался ее отец после развода: «Для него свершилась трагедия»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Илзе Лиепа стала гостьей шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и вспомнила о тяжелом расставании ее родителей.
Ее мать, актриса Театра имени Пушкина и звезда советского кино Маргарита Жигунова, сразу покорила сердце известного танцора Мариса Лиепы и стала для него настоящей музой.
«Она летела со съемок фильма. Не заметить ее было невозможно. Она была красавицей. Мама — волевой человек. По жизни, конечно, можно считать, что у нее было трое детей. Я, мой брат Андрис и мой отец, о котором она заботилась», — вспоминает балерина.
Однако отношения у пары были тяжелые. Артистка сделала многое, чтобы их сохранить, но ей это не удалось. Как признается Илзе, ее мать не смогла простить супруга.
«Так случилось, не хватило благочестия, как-то ошибся. Но маме было уже очень трудно, в этот момент она не смогла на что-то закрыть глаза. И это было ее решение, абсолютно мамино», — призналась танцовщица.
Она отметила, что для ее отца это стало самой настоящей трагедией — тогда его жизнь полностью изменилась. Он очень старался вернуть жену и просил дочь о помощи, но ему этого не удалось.
«Он очень быстро понял, что свершилась трагедия для него, что он потерял под ногами все. Трагично было то, что одновременно он терял и свою балетную карьеру», — рассказала она.
Фото: Global Look press