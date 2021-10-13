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Илья Шакунов прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной: «Влюбленность никто не отменял»

В 2008 году на экраны вышел сериал «Монтекристо», где они исполнили главные роли и покорили поклонников – зрители начали говорить о том, что их роман существует не только на экране, а ради Марии актер якобы оставил жену.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илья Шакунов

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look

Илья Шакунов стал гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», и рассказал о личной жизни – в том числе и об экранном романе с Марией Порошиной, о котором многие его поклонники мечтали, чтобы он был и в жизни. Появились даже слухи, что ради Марии он оставил свою жену, актрису Анну Дюкову.

Актер отметил, что партнерша по сериалу действительно покорила его и подарила ощущение влюбленности.

«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием. Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это, скорее, некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съемку и видеть Машу. Влюбленность никто не отменял», – объяснил он свое отношение к артистке.

Актеры поддерживали хорошие отношения в жизни.

«Было бы странно, когда актеры, играющие любовь на съемочной площадке, не общались бы в обычной жизни», – объяснил он.

После окончания проекта они тоже общались – сама Порошина тоже упоминала о дружбе с Шакуновым и даже ходила к нему в гости, где ее встретили дети актера.

Сам артист счастлив в браке с женой, актрисой Анной Дюковой, хотя безоблачными их отношения не назовешь.

«Мы с Аней продолжаем жить как на раскаленных углях. Мы с ней живые люди, и у нас не было никогда, чтобы все остыло. Мы встаем с утра и совсем не уверены, что через месяц у нас будет такая же ситуация, все как в первый раз. Я не знаю, почему так происходит, но это здорово», – признался он.

Фото: Global Look press