Илья Шакунов прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной: «Влюбленность никто не отменял»

Илья Шакунов стал гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», и рассказал о личной жизни – в том числе и об экранном романе с Марией Порошиной, о котором многие его поклонники мечтали, чтобы он был и в жизни. Появились даже слухи, что ради Марии он оставил свою жену, актрису Анну Дюкову.

Актер отметил, что партнерша по сериалу действительно покорила его и подарила ощущение влюбленности.

«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием. Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это, скорее, некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съемку и видеть Машу. Влюбленность никто не отменял», – объяснил он свое отношение к артистке.