Илья Шакунов прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной: «Влюбленность никто не отменял»
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Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look
Илья Шакунов стал гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», и рассказал о личной жизни – в том числе и об экранном романе с Марией Порошиной, о котором многие его поклонники мечтали, чтобы он был и в жизни. Появились даже слухи, что ради Марии он оставил свою жену, актрису Анну Дюкову.
Актер отметил, что партнерша по сериалу действительно покорила его и подарила ощущение влюбленности.
«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием. Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это, скорее, некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съемку и видеть Машу. Влюбленность никто не отменял», – объяснил он свое отношение к артистке.
Актеры поддерживали хорошие отношения в жизни.
«Было бы странно, когда актеры, играющие любовь на съемочной площадке, не общались бы в обычной жизни», – объяснил он.
После окончания проекта они тоже общались – сама Порошина тоже упоминала о дружбе с Шакуновым и даже ходила к нему в гости, где ее встретили дети актера.
Сам артист счастлив в браке с женой, актрисой Анной Дюковой, хотя безоблачными их отношения не назовешь.
«Мы с Аней продолжаем жить как на раскаленных углях. Мы с ней живые люди, и у нас не было никогда, чтобы все остыло. Мы встаем с утра и совсем не уверены, что через месяц у нас будет такая же ситуация, все как в первый раз. Я не знаю, почему так происходит, но это здорово», – признался он.
Фото: Global Look press