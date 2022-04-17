Илья Резник заявил, что Алла Пугачева больна и проходит лечение в Израиле
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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
В конце февраля певица Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным уехала в Израиль. Хоть исполнительница многочисленных хитов и уверяла, что они с супругом отправились за границу «на отдых и лечение», этим словам мало кто поверил.
Недавно Илья Резник в беседе с порталом BLITZ+ рассказал о реальном состоянии здоровья Аллы Борисовны. По словам поэта-песенника, Примадонна страдает от множества заболеваний, которые в России просто не вылечить. Давний товарищ Аллы Пугачевой рассказал, что именно в Израиле она получает все необходимые лекарства и процедуры, чтобы оставаться как можно дольше «на плаву».
«Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого» — говорит давний друг Примадонны Илья Резник.
Его слова подтверждаются недавними слухами. На фоне стресса, если верить израильским публикациям в соцсетях, у Аллы Пугачевой начались серьезные проблемы со здоровьем. На днях она была госпитализирована в предынфарктном состоянии. Однако официального подтверждения эта информация не получала. Ни Алла Борисовна, ни ее близкие ситуацию тоже никак не комментировали.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press