Илья Резник заявил, что Алла Пугачева больна и проходит лечение в Израиле

«Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого» — говорит давний друг Примадонны Илья Резник.

Его слова подтверждаются недавними слухами. На фоне стресса, если верить израильским публикациям в соцсетях, у Аллы Пугачевой начались серьезные проблемы со здоровьем. На днях она была госпитализирована в предынфарктном состоянии. Однако официального подтверждения эта информация не получала. Ни Алла Борисовна, ни ее близкие ситуацию тоже никак не комментировали.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press