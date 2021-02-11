Илья Милохин рассказал, как должна выглядеть девушка его мечты
Фото: www.instagram.com/ilya_milokhin/
Тиктокер Илья Милохин в шоу «Модный приговор» признался, какрй он видит девушку своей мечты. На телепрограмму Илья привел двух девушек-близняшек, которые на его вкус, выглядят и одеваются слишком по-молодежному. Хотя девушкам всего по 18 лет, по мнению Ильи, подруги должны выглядеть более женственно и иметь индивидуальность.
В ответ на это ведущие программы уточнили, как именно они в таком случае, видит свою идеальную девушку, и были удивлены, когда Милохин заявил, что предпочитает постарше.
«Я однажды встретил такую девушку и после этого… Мой типаж — это обязательно светлые волосы, голубоглазая. Из таких глаз излучается такая энергия! Я понимаю, что я недостоин ее, вижу, что она замужем… Я просто люблю девушек постарше. Меня мотивирует только то, что я могу встретить такую же девушку, но моего уровня», — рассказал Милохин о своем идеале.
Ведущие отметили, что описание полностью совпадает с Марией Погребняк, которая тоже была в зале. Сама Мария, однако, смутилась, и заявила, что в ней Илья видит лишь ту, что заменила ему мать.
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Фото и видео: Instagram Ильи Милохина, Марии Погребняк
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