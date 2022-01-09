Илью Глиннникова сутки искали в Казахстане - что произошло

В социальных сетях актер тоже не проявлялся: последний пост в Instagram Глинникова был опубликован неделю назад. И вот, наконец, стало известно, что с актером все в порядке. Как сообщили в департаменте Алматы по чрезвычайным ситуациям, Илья Глинников в течение нескольких дней пребывал в лагере в горах. Утром его и других туристов привезли в аэропорт и совсем скоро он вернется в Россию.