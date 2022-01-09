Илью Глиннникова сутки искали в Казахстане - что произошло
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.starface.ru
37-летний Илья Глинников, известный по роли Глеба Романенко в «Интернах», приехал в Казахстан 2 января. Его целью была экспедиция в горы, пишет Baza.
В этой стране актер находился 5 дней, до 7 января. Именно в тот день родственники в последний раз общались с ним по телефону - причем по телефону друга. Накануне Глинников исчез из поля зрения близких людей. Вероятно, это было связано с проблемами со связью и сетью в Казахстане.
В социальных сетях актер тоже не проявлялся: последний пост в Instagram Глинникова был опубликован неделю назад. И вот, наконец, стало известно, что с актером все в порядке. Как сообщили в департаменте Алматы по чрезвычайным ситуациям, Илья Глинников в течение нескольких дней пребывал в лагере в горах. Утром его и других туристов привезли в аэропорт и совсем скоро он вернется в Россию.
Фото: Instagram Ильи Глинникова