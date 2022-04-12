Илья Бачурин рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых ему понадобилась трость

Как оказалось, Илья Бачурин уже давно мучается от проблем с ногой. Лишь спустя несколько лет после появления первых симптомов он решился на хирургическое вмешательство. Недавно гендиректор «Москонцерта» перенес операцию. В Сети он сообщил, что все прошло успешно. Однако передвигаться самостоятельно ему пока тяжело, поэтому в ближайшее время в его руке можно будет заметить трость.

«Несколько лет откладывал, но пришлось сделать тяжелую операцию. Спасибо врачам Научно-медицинского центра МГУ за профессионализм и вложенную в работу душу! Три недели — и я на колесах. Мои герои — Вадим Эрикович Дубров, Давид Альбертович Асратян и Геннадий Вячеславович Ключевский!» — рассказал 51-летний продюсер в личном блоге.

Друзья и коллеги поддержали Бачурина и пожелали ему скорейшего выздоровления и легкой реабилитации.