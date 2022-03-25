Илья Авербух высказался о секретах в отношениях: «Мне важно мое приватное пространство»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В интервью Ирине Безруковой для YouTube-шоу «Начало» Илья Авербух рассказал о своих отношениях с женой. Фигурист отметил качества, которые ему понравились в Лизе. Больше всего спортсмена удивляет искренность актрисы. «Ей приходится постоянно доказывать людям, что она такая, что она не играет. Она по-настоящему солнечный человек. Мы очень близки в понимании мира», — объяснил Авербух.
Его не смущает разница в возрасте, но заставляет с большей силой наслаждаться каждым моментом месте с женой. Продюсер ледового шоу подчеркнул, что у него и Лизы очень много общего, поэтому они почти не ссорятся: «Мы понимаем, что хорошо, что плохо, и чувствуем это одинаково. Нам нравится говорить и обсуждать». Он ценит, что возлюбленная дает ему возможность реализовываться и поддерживает во всех начинаниях.
Илья смеется над тем, что никто не верит в то, что в их браке не существует ссор. «Мне Лиза иногда говорит: «Может, поругаемся для драйва?», а я не считаю, что это нужно. Многие ругаются, чтобы разбудить страсть, а для меня в этом нет страсти. Мне лучше в благости, в нирване. Это не значит, что мы скучные. Нам очень хорошо», — объяснил фигурист.
Для него секрет семейного счастья заключается в честности и открытости друг перед другом. По словам спортсмена, у него нет от жены секретов. Но и понятие личных границ ему не чуждо: «Есть вещи интимного характера. Мне важно мое приватное пространство. Например, мне будет не очень комфортно, если она будет сидеть на катке и смотреть, как я что-то создаю».
Напомним, что свадьба звездной пары состоялась в 2020 году. Торжество прошло в узком кругу семьи и друзей.
Фото: Global Look Press