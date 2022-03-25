Илья Авербух высказался о секретах в отношениях: «Мне важно мое приватное пространство»

Илья смеется над тем, что никто не верит в то, что в их браке не существует ссор. «Мне Лиза иногда говорит: «Может, поругаемся для драйва?», а я не считаю, что это нужно. Многие ругаются, чтобы разбудить страсть, а для меня в этом нет страсти. Мне лучше в благости, в нирване. Это не значит, что мы скучные. Нам очень хорошо», — объяснил фигурист.

Для него секрет семейного счастья заключается в честности и открытости друг перед другом. По словам спортсмена, у него нет от жены секретов. Но и понятие личных границ ему не чуждо: «Есть вещи интимного характера. Мне важно мое приватное пространство. Например, мне будет не очень комфортно, если она будет сидеть на катке и смотреть, как я что-то создаю».

Напомним, что свадьба звездной пары состоялась в 2020 году. Торжество прошло в узком кругу семьи и друзей.

Фото: Global Look Press