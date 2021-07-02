Илья Авербух рассказал, за что стоит уважать Ольгу Бузову

Авербух неоднократно заступался за Ольгу и ранее, отмечая, что трудолюбию певицы можно позавидовать, и защитил ее, когда зрители требовали убрать ее из «Ледникового периода».

Несмотря на пандемию, Авербух много работает — сейчас над новым проектом «Анна Каренина». И хотя работа интересная, фигурист признается, что ему не хватает времени, чтобы побыть с семьей — дома его ждет беременная супруга Лиза Арзамасова.

«Поработать с каким-то конкретным фигуристом я точно не мечтаю. Я мечтаю иметь хотя бы один выходной, чтобы побыть в семье», — ответил он на вопрос, с кем бы он хотел поработать.