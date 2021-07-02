Илья Авербух рассказал, за что стоит уважать Ольгу Бузову
Илья Авербух дал интервью Sports24, в котором рассказал о работе над новым проектом, а также упомянул о конфликте между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым, который произошел на Евро-2020.
По его мнению, каждый из участников спора заслуживает уважения.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @averbukhofficial
«Да, я видел этот эфир. Мы очень дружны с Димой и Олей. Уважаю их обоих. Олю — за ее трудолюбие и целеустремленность, Диму — как человека, который стал голосом нашей страны. Я помню, как он начинал, вижу, каким специалистом он вырос. Интервью получилось резковатым. Я думаю, что прием, который использовал Дима Губерниев, до него провернула Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой. Но Ксения сделала это гораздо деликатнее, к тому же она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», — заявил он.
Авербух неоднократно заступался за Ольгу и ранее, отмечая, что трудолюбию певицы можно позавидовать, и защитил ее, когда зрители требовали убрать ее из «Ледникового периода».
Несмотря на пандемию, Авербух много работает — сейчас над новым проектом «Анна Каренина». И хотя работа интересная, фигурист признается, что ему не хватает времени, чтобы побыть с семьей — дома его ждет беременная супруга Лиза Арзамасова.
«Поработать с каким-то конкретным фигуристом я точно не мечтаю. Я мечтаю иметь хотя бы один выходной, чтобы побыть в семье», — ответил он на вопрос, с кем бы он хотел поработать.
Фото: Instagram Ильи Авербуха, Global Look Press
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