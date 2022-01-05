Илья Авербух поддерживает любовное увлечение сына

«Молодцы!», — прокомментировал фото молодых возлюбленных Илья Авербух. Спортсмен явно одобряет увлечение старшего сына или же рад, что Мартин, который увлекается скейтбордингом, а не фигурным катанием, встал на лед. Кстати, Новый год они отмечали все вместе: Илья с женой и сыном и Мартин и София. Нынешняя жена Авербуха, актриса Лиза Арзамасова даже доверила возможной невестке своего маленького сына Льва.

Мартин, после развода отца с его матерью Ириной Лобачевой, остался жить с отцом. Молодая мачеха Лиза Арзамасова прекрасно ладит с подростком. Они даже записывают совместные видео в инстаграм, ходят по магазинам и в театры. Старший сын Авербуха был одним из первых, кто поздравил фигуриста и актрису с будущим пополнением в семействе. Мартин был и очень рад за отца, когда он женился на Лизе Арзамасовой. В комментариях под постом со свадебным фото он написал: «Папа, рад за тебя и за нас, счастья!»