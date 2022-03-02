Илья Авербух об отношениях с супругой: «90% бытовых сложностей Лиза взвалила на свои плечи»
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Фото: instagram/ liza_arzamasova
Илья Авербух всегда с нежностью и большой любовью отзывается о своей молодой супруге Лизе Арзамасовой. Его последнее интервью для «Комсомольской Правды» не стало исключением.
Спортсмен и актриса публично заявили о своих отношениях в 2020 году. Эту пару многие считают эталонной и восхищаются идиллией, сложившейся в их семье. «С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем. Вдвоем мы часто гуляем по Москве, ходим в кино, в театры, или смотрим фильмы дома. Много времени мы проводим вместе с нашим сыном Львом. Эти два года жизни вместе с Лизой прошли как один день одного большого счастья», — поделился фигурист.
Илья Авербух отметил, что в его жизни многое изменилось после рождения ребенка. Напомним, что в 2021 году у пары родился наследник. По словам спортсмена, с появлением малыша в его жизни прибавилось положительных эмоций. Счастливый отец намерен дать мальчику все самое лучшее и готов работать и творить еще больше, чем раньше. Авербух добавил, что все хозяйственные вопросы решает его супруга. «А что касается бытовых историй, то всю нагрузку взяла на себя Лиза. Спасибо ей за это огромное. Я, конечно, стараюсь помогать, но 90% бытовых сложностей Лиза взвалила на свои плечи. И, как мне кажется, блестяще справляется с ними и даже получает от этого большое удовольствие» — рассказал фигурист.
Фото и видео: Instagram