Илья Авербух об отношениях с супругой: «90% бытовых сложностей Лиза взвалила на свои плечи»

Илья Авербух всегда с нежностью и большой любовью отзывается о своей молодой супруге Лизе Арзамасовой. Его последнее интервью для «Комсомольской Правды» не стало исключением.

Спортсмен и актриса публично заявили о своих отношениях в 2020 году. Эту пару многие считают эталонной и восхищаются идиллией, сложившейся в их семье. «С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем. Вдвоем мы часто гуляем по Москве, ходим в кино, в театры, или смотрим фильмы дома. Много времени мы проводим вместе с нашим сыном Львом. Эти два года жизни вместе с Лизой прошли как один день одного большого счастья», — поделился фигурист.