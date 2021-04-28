Илья Авербух и Евгений Плющенко потеряли 3,5 миллиона рублей из-за коронавируса
Фото: Instagram/@plushenkoofficial
Так, Авербух отказался от проведения программ перед новогодними праздниками. Хореограф владеет двумя компаниями, организующими спортивно-развлекательные мероприятия, «ММГ Скейтинг» и продюсерская компания «Илья Авербух». Согласно данным в базе юридических лиц Rusprofile.ru, Авербух ушел в минус на 2,5 миллиона рублей.
При этом первая компания Ильи за прошлый год имела прибыль 1,8 миллиона рублей, а вот вторая сработала в минус на 4,3 миллиона рублей.
Как пишет «Собеседник», не лучше обстоят дела и у Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию два года подряд не может заработать на проведении ледовых шоу. У Евгения, его супруги Яны Рудковской и продюсера Евгения Финкельштейна есть фирма «Планета Плюс». Убытки за 2019 и 2020 годы составили миллион 156 тысяч рублей.
При этом школа фигурного катания «Ангелы Плющенко» принесла звезде выручку в размере 16 миллионов рублей за год. В последнее время Евгений Плющенко ставил шоу «Лебединое озеро», которое из-за коронавируса отменяли.
Фото: Instagram/@plushenkoofficial, Instagram/@averbukhofficial
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