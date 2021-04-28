Илья Авербух и Евгений Плющенко потеряли 3,5 миллиона рублей из-за коронавируса

При этом первая компания Ильи за прошлый год имела прибыль 1,8 миллиона рублей, а вот вторая сработала в минус на 4,3 миллиона рублей.

Как пишет «Собеседник», не лучше обстоят дела и у Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию два года подряд не может заработать на проведении ледовых шоу. У Евгения, его супруги Яны Рудковской и продюсера Евгения Финкельштейна есть фирма «Планета Плюс». Убытки за 2019 и 2020 годы составили миллион 156 тысяч рублей.

При этом школа фигурного катания «Ангелы Плющенко» принесла звезде выручку в размере 16 миллионов рублей за год. В последнее время Евгений Плющенко ставил шоу «Лебединое озеро», которое из-за коронавируса отменяли.