Илон Маск впервые стал лидером списка Forbes, обогнав своего главного конкурента

Самым богатым человеком в мире признак Илон Маск. По итогам 2021 года капитал предпринимателя составлял 151 млрд долларов. Всего за год Маск разбогател на 68 млрд. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса, который занимал первую строчку списка в прошлом году. Состояние Безоса оценили в 171 млрд долларов. Он был богатейшим человеком по версии Forbes целых 4 года подряд. Почетное третье место досталось главе компании Louis Vuitton Бернару Арно с состоянием в 158 млрд долларов.

В десятку богачей также попали Билл Гейтс, Уоррен Баффетт, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Ларри Эллисон, Стив Балмер и Мукеш Амбани.

Российскую часть списка возглавил совладелец НМЛК Владимир Лисин. Его состояние оценили в 18,4 млрд долларов. На второй строчке расположился Владимир Потанин. Сразу за ним идет 37-летний создатель Telegram Павел Дуров. Его активы оценили в 15,1 млрд долларов. Всего год назад он был на 9-ой строчке списка. Эксперты считают, что у Дурова есть все шансы для того, чтобы в следующем году возглавить список российских богачей.