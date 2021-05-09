Илон Маск признался, что имеет психическое расстройство

Во время передачи Saturday Night Live он признался, что является первым ведущим этого шоу, который имеет синдром Аспергера, или, по крайне мере, первый, кто признался в этом. Передача сатирическая, и Макс мог сделать свое заявление не всерьез, однако некоторые пользователи считают, что бизнесмен не врет.

При синдроме Аспергера происходит общее нарушение психического развития. Оно характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. Кроме того, такой человек имеет ограниченный, стереотипный, повторяющийся репертуар интересов и занятий.