Илон Маск признался, что имеет психическое расстройство
Фото: picture-alliance.com
Во время передачи Saturday Night Live он признался, что является первым ведущим этого шоу, который имеет синдром Аспергера, или, по крайне мере, первый, кто признался в этом. Передача сатирическая, и Макс мог сделать свое заявление не всерьез, однако некоторые пользователи считают, что бизнесмен не врет.
При синдроме Аспергера происходит общее нарушение психического развития. Оно характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. Кроме того, такой человек имеет ограниченный, стереотипный, повторяющийся репертуар интересов и занятий.
В самом начале своей карьеры предпринимателя Маск поставил перед собой несколько целей. Сделать интернет-банкинг проще, остановить глобальное потепление и превратить людей в мультипланетный вид. Он создал и запустил PayPal, Tesla Motors, Solar City и SpaceX и по праву носит звание главного изобретателя современности.
Маск является поклонником фантастики и кино, что находит отражение в его поступках. Так, ракета SpaceX Falcon получила свое название в честь космического корабля из «Звездных войн», а в 2013 году Маск купил субмарину Wet Nellie, которую можно увидеть в одном из фильмов бондианы «Шпион, который любил меня».
Фото: picture-alliance.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!