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Илон Маск признался, что имеет психическое расстройство

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Илон Маск

Фото: picture-alliance.com

Основатель SpaceX и руководитель Tesla Илон Маск рассказал, что имеет психическое расстройство, пишет TMZ.

Во время передачи Saturday Night Live он признался, что является первым ведущим этого шоу, который имеет синдром Аспергера, или, по крайне мере, первый, кто признался в этом. Передача сатирическая, и Макс мог сделать свое заявление не всерьез, однако некоторые пользователи считают, что бизнесмен не врет.

При синдроме Аспергера происходит общее нарушение психического развития. Оно характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. Кроме того, такой человек имеет ограниченный, стереотипный, повторяющийся репертуар интересов и занятий.

В самом начале своей карьеры предпринимателя Маск поставил перед собой несколько целей. Сделать интернет-банкинг проще, остановить глобальное потепление и превратить людей в мультипланетный вид. Он создал и запустил PayPal, Tesla Motors, Solar City и SpaceX и по праву носит звание главного изобретателя современности.

Маск является поклонником фантастики и кино, что находит отражение в его поступках. Так, ракета SpaceX Falcon получила свое название в честь космического корабля из «Звездных войн», а в 2013 году Маск купил субмарину Wet Nellie, которую можно увидеть в одном из фильмов бондианы «Шпион, который любил меня».

Фото: picture-alliance.com

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