Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу с постковидным синдромом

Андрей Сафронов пожаловался на сильную тревогу, нарушение сна, слабость, раздражительность и проблемы с сердцем. Напомним, что коронавирусом Андрей переболел в сентябре 2021 года. По данным Telegram-канала 112, сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

Ранее ученые выяснили, что у некоторых людей постковидный синдром может длиться около 6 месяцев и дольше. Многие люди, переболевшие COVID-19, жалуются на психологические нарушения, повышение уровня стресса и быструю утомляемость.