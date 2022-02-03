Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу с постковидным синдромом
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Фото: instagram/ andreysafronov_official
Андрей Сафронов пожаловался на сильную тревогу, нарушение сна, слабость, раздражительность и проблемы с сердцем. Напомним, что коронавирусом Андрей переболел в сентябре 2021 года. По данным Telegram-канала 112, сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.
Ранее ученые выяснили, что у некоторых людей постковидный синдром может длиться около 6 месяцев и дольше. Многие люди, переболевшие COVID-19, жалуются на психологические нарушения, повышение уровня стресса и быструю утомляемость.
Братья Сафроновы стали известны на всю Россию благодаря собственному шоу иллюзионистов, которое вышло на экраны в далеком 2002 году. Через пять лет братья стали звездами шоу «Битва экстрасенсов». Братья Сафроновы проводили испытания для людей со сверхспособностями и следили за тем, чтобы все задания выполнялись честно. Однако Андрей Сафронов был уволен после громкого скандала со взятками. Сам Андрей свою вину не признает.
Еще один участник трио, Сергей Сафронов, сейчас борется с раком. В 2021 году у иллюзиониста была диагностирована лимфома Ходжкина. Сергей уже прошел многомесячный курс лучевой и химиотерапии и чувствует себя гораздо лучше. Врачи уверяют, что у мужчины есть все шансы побороть недуг.
Фото и видео: Instagram