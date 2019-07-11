Игры на траве и пикник у машины: Кейт Миддлтон провела день с детьми и Меган Маркл

В поло-клубе Billingbear в Уокингеме в штате Суррей Кейт приехала с Джорджем, Шарлоттой и Луи на автомобиле, загруженном вещами, необходимыми для отдыха на природе.

Этот день семьи герцогов впервые провели вместе со дня рождения принца Арчи. Обычно Кейт и Меган встречаются только на официальных мероприятиях, таких как Trooping the Color. По поведению обеих герцогинь было заметно, что напряжения меж ними нет – они отдыхали и развлекались с детьми.