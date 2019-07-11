Игры на траве и пикник у машины: Кейт Миддлтон провела день с детьми и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл с детьми 10 июля приехали поддержать мужей во время благотворительного матча по поло. Это мероприятие стало первым для маленького Арчи.
Кейт Миддлтон для дня на природе выбрала легкое элегантное платье LKBennett, сумочку Mulberry и надела свои любимые летние туфли Castaner.
Фото: Getty Images
В поло-клубе Billingbear в Уокингеме в штате Суррей Кейт приехала с Джорджем, Шарлоттой и Луи на автомобиле, загруженном вещами, необходимыми для отдыха на природе.
Этот день семьи герцогов впервые провели вместе со дня рождения принца Арчи. Обычно Кейт и Меган встречаются только на официальных мероприятиях, таких как Trooping the Color. По поведению обеих герцогинь было заметно, что напряжения меж ними нет – они отдыхали и развлекались с детьми.
Кейт Миддлтон наблюдала за игрой, но одновременно следила за тремя детьми. В один из моментов маленький Луи снял с головы матери солнцезащитные очки, надел себе и показал язык Меган, вызвав всеобщий смех.
Фото: Getty Images
В то время как Луи вертелся возле матери, Джордж играл на траве с сестрой Шарлоттой. Младший из принцев бегал по траве и мать иногда брала его на руки, чтобы малыш отдохнул.
После игр семья принца Гарри устроила пикник на траве возле машины: Джордж и Шарлотта залезли в багажник и достали припасенное угощение.
Фото: Getty Images
После завершения матча по поло главы семейств присоединились к женам и детям.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Getty Images
Видео: youtube.com/ E! News, The sun
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