Игорю Николаеву стало плохо на съемках «Вечернего Урганта»
Новогодний эфир шоу Ивана Урганта стал, пожалуй, одним из самых запоминающихся в этом году. Забавные признания звездных деток (Гном Гномыч рассказал, что его папа курит, а мама об этом не знает, а дочь Тимати — что планирует сделать много татуировок), ретровыступление Сергея Лазарева и Димы Билана, исполнивших песню про пропавшую собаку Люси, искрометные шутки ведущих. Но одним из самых ярких моментов стал номер Игоря Николаева.
Специально для «Вечернего Урганта» Игорь (а также сам Иван Ургант, Feduk и Александр Гудков) поучаствовал в съемках видеоклипа, а в блоге — поделился бекстейджем.
Конечно, все это лишь игра музыканта, открывшего в себе актерский талант. «"ТЫ УМЕЕШЬ, ФЕДЯ?" Рабочий момент съемок. Когда актер перепутал текст. Тот, кто будет писать в комментах, что смех без причины — признак дурачины, абсолютно прав и большой молодец», — пояснил артист.
«Приколисты!!!», «О боже))) я даже замерла на одном дыхании. Зачем так пугать?», — комментируют подписчики.
Талантливыми оказались и гримеры, превратившие безобидного доброго усача в безумца:
«ВНИМАНИЕ!!! ПОМНИТЕ: АЛКОГОЛЬ И САУНА — ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ! Но что-то мне подсказывает, что вы и так это знали!) Берегите себя в новогоднюю ночь», — обратился Игорь к читателям блога.
Фото: кадры из эфира