57-летний Игорь Николаев продемонстрировал недюжий актерский талант.

Новогодний эфир шоу Ивана Урганта стал, пожалуй, одним из самых запоминающихся в этом году. Забавные признания звездных деток (Гном Гномыч рассказал, что его папа курит, а мама об этом не знает, а дочь Тимати — что планирует сделать много татуировок), ретровыступление Сергея Лазарева и Димы Билана, исполнивших песню про пропавшую собаку Люси, искрометные шутки ведущих. Но одним из самых ярких моментов стал номер Игоря Николаева.

Специально для «Вечернего Урганта» Игорь (а также сам Иван Ургант, Feduk и Александр Гудков) поучаствовал в съемках видеоклипа, а в блоге — поделился бекстейджем.