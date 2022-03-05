Игоря Талькова сняли с рейса из-за отказа надеть маску
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Основатель группы «МирИмиР» Игорь Тальков должен был лететь в Сыктывкар. Однако из-за дебоша на борту исполнитель, никуда не полетел.
В сеть попало видео снятое в момент происшествия, в котором видно, как артист призывает бортпроводников компании Utair отстать от него, говоря о важности свободы действия.
«Прекрасная женщина докопалась до меня! Плохо дело… Я не отказывался! Я маску взял, сказал „хорошо“. Я не раб! Я — не все! Я житель этой Земли! Мне еще концерт петь, я не могу гипоксию себе заработать! Если ты выполняешь чужую волю — значит, ты служишь дьяволу. Попадете еще в ад, успеете, не волнуйтесь!» — говорил Тальков покидая борт. Позднее на своей личной странице артист рассказал фанатам, что денег за билеты ему никто не вернул и назвал ситуацию «произволом», а также попросил неравнодушных скинутся ему на ночной рейс.
Это не первый скандал артиста. Ранее, в столичном аэропорту Тальков опоздал на рейс, из-за проблем с транспортировкой гитары. Авиакомпания попросила докупить дополнительное место для гитары, с чем исполнитель был яро не согласен.