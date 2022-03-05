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Игоря Талькова сняли с рейса из-за отказа надеть маску

Известный музыкант, сын знаменитого советского барда Игоря Талькова отказался соблюдать правила поведения на борту в разгар пандемии. Бортпроводников, пытающихся убедить музыканта надеть маску, он назвал биороботами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь Тальков автор песен и исполнитель

Фото: https://www.instagram.com/igor_talkov/

Основатель группы «МирИмиР» Игорь Тальков должен был лететь в Сыктывкар. Однако из-за дебоша на борту исполнитель, никуда не полетел.

В сеть попало видео снятое в момент происшествия, в котором видно, как артист призывает бортпроводников компании Utair отстать от него, говоря о важности свободы действия.

«Прекрасная женщина докопалась до меня! Плохо дело… Я не отказывался! Я маску взял, сказал „хорошо“. Я не раб! Я — не все! Я житель этой Земли! Мне еще концерт петь, я не могу гипоксию себе заработать! Если ты выполняешь чужую волю — значит, ты служишь дьяволу. Попадете еще в ад, успеете, не волнуйтесь!» — говорил Тальков покидая борт. Позднее на своей личной странице артист рассказал фанатам, что денег за билеты ему никто не вернул и назвал ситуацию «произволом», а также попросил неравнодушных скинутся ему на ночной рейс.

Это не первый скандал артиста. Ранее, в столичном аэропорту Тальков опоздал на рейс, из-за проблем с транспортировкой гитары. Авиакомпания попросила докупить дополнительное место для гитары, с чем исполнитель был яро не согласен.

Фото и видео: https://www.instagram.com/igor_talkov/

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