Звезду сериалов Игоря Регнера нашли избитым в своей квартире – актер в тяжелом состоянии

Мужчину нашли с очень серьезными повреждениями в его квартире – предположительно, к нему ворвались с целью ограбления. Сам актер не в состоянии говорить и не может объяснить, что случилось. Сейчас за жизнь пациента борются врачи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение ГКб имени Боткина с диагнозом "тупая травма груди, множественные переломы ребер, перелом левой лучевой кости», - рассказал журналистам источник издания.

Кроме того, есть информация, что у мужчины может быть онкологическое заболевание – недавно он проходил химиотерапию.