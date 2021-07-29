Звезду сериалов Игоря Регнера нашли избитым в своей квартире – актер в тяжелом состоянии
Мужчину нашли с очень серьезными повреждениями в его квартире – предположительно, к нему ворвались с целью ограбления. Сам актер не в состоянии говорить и не может объяснить, что случилось. Сейчас за жизнь пациента борются врачи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение ГКб имени Боткина с диагнозом "тупая травма груди, множественные переломы ребер, перелом левой лучевой кости», - рассказал журналистам источник издания.
Кроме того, есть информация, что у мужчины может быть онкологическое заболевание – недавно он проходил химиотерапию.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из фильма
У актера диагностировали травму груди, перелом ребер и лучевой кости. Инцидент произошел 17 июля. При этом квартира мужчины оказалась заперта, сотрудники полиции не могли попасть в нее.
Актер известен зрителям своими работами в картинах «Час Волкова», «Романовы. Венценосная семья», «Любить по-русски-2», а также выполнением трюков в сериале «Штрафбат».
Фото: кадры из фильмов с участием актера
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!