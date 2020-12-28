Игорь Петренко показал редкое фото дочери в день ее рождения: «Счастье быть твоим родителем»

Игорь Петренко и его молодая супруга Кристина Бродская растят троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. И у всех девочек дни рождения зимой. Первой праздник отметила старшая дочь актеров.

На своей странице в Instagram Игорь опубликовал редкое фото именинницы Софии-Каролины в честь ее 6-летия. «Итак, "Марафон дней рождений" открыт. Счастье быть твоими родителями!», — подписал он снимок.