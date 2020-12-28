Игорь Петренко показал редкое фото дочери в день ее рождения: «Счастье быть твоим родителем»
Фото: Starface
Игорь Петренко и его молодая супруга Кристина Бродская растят троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. И у всех девочек дни рождения зимой. Первой праздник отметила старшая дочь актеров.
На своей странице в Instagram Игорь опубликовал редкое фото именинницы Софии-Каролины в честь ее 6-летия. «Итак, "Марафон дней рождений" открыт. Счастье быть твоими родителями!», — подписал он снимок.
Фото: www.instagram.com/ikpetrenko/
«Поздравляю вас с днем рождения доченьки! Здоровья всем крепкого! Счастливого и беззаботного детства вашей принцессе!», «С днем рождения, дорогая Кристина! С днем рождения дочки! Здоровья и счастья!», «Поздравляем с прекрасной именинницей! Пусть всегда радует своими успехами! Здоровья и благополучия всей вашей семье!», «Чудесна! Есть в кого!», «С днем рождения вашу куколку! Здоровья и счастья», — поздравили подписчики Игоря и Кристины.
Кристина Бродская стала третьей супругой актера. Первой его женой была Ирина Леонова (позже родила семерых детей от Евгения Цыганова). Второй супругой Петренко в течение 10 лет была Екатерина Климова. У пары родились сыновья Корней и Матвей. После расставания бывшие муж и жена остались в хороших отношениях и вместе растят мальчиков.
Фото и видео: Instagram Игоря Петренко, Starface
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